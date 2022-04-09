Благодаря гуманитарным коридорам в пятницу, 8 апреля, удалось эвакуировать 6 665 человек. О результатах сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

В частности, из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 5 158 человек. Из них:

1 614 – мариупольцы;

3 544 – жители городов Запорожской области (Роды, Васильевка, Бердянск, Токмак, Мелитополь Энергодар, Орехов, Гуляйполе).

В Мелитополе уже сутки оккупационные войска держат изъятые 8 автобусов для эвакуации.

– Ведем переговоры, чтобы эти автобусы вернули, и, согласно договоренностям, можно было провести эвакуацию местных жителей, – сообщила Верещук.

Колонна автобусов, которые с утра были отправлены из Запорожья в Бердянск, продолжает путь по маршруту.

Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и поселка Горное в Луганской области сегодня удалось эвакуировать 1507 человек.