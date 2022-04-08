Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 44 день войны
Убили Убили
169 детей
Ранили Ранили
>306 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Украина / Общество

От 51 тыс. грн штрафа до тюрьмы: за торговлю алкоголем в войну хотят наказывать жестче

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
От 51 тыс. грн штрафа до тюрьмы: за торговлю алкоголем в войну хотят наказывать жестче

В Верховной Раде Украины предлагается ввести штрафы за незаконное изготовление, хранение, сбыт подакцизных товаров и нарушение запрета торговли алкоголем в условиях военного или чрезвычайного положения.

Это предусмотрено новым законопроектом №7261, который был зарегистрирован 6 апреля и сейчас прорабатывается комитетом Верховной Рады.

Нарушения установленных ограничений или запрета торговли будут наказываться штрафом от 1 тыс. до 3 тыс. НМДГ (от 17 тыс. грн до 51 тыс. грн) или общественными работами сроком от 100 до 240 часов.

Если же такое нарушение будет совершено повторно или по предварительному сговору группы лиц, наказание будет строже — штраф от 3 тыс. до 8 тыс. НМДГ (от 51 тыс. грн до 136 тыс. грн) или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Кроме этого, должны дополнить ст. 204 Уголовного кодекса Украины, установив уголовную ответственность в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет с конфискацией товаров, орудий производства и сырья за незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку с целью сбыта подакцизных товаров в условиях военного или чрезвычайного положения.

Заметим, что сейчас действует только норма штрафа за продажу алкоголя в запрещенное время. Согласно закону №481, размер штрафа составляет 6 800 грн.

Читайте
За торговлю гуманитаркой в военное время грозит до 7 лет тюрьмы

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка