В Верховной Раде Украины предлагается ввести штрафы за незаконное изготовление, хранение, сбыт подакцизных товаров и нарушение запрета торговли алкоголем в условиях военного или чрезвычайного положения.

Это предусмотрено новым законопроектом №7261, который был зарегистрирован 6 апреля и сейчас прорабатывается комитетом Верховной Рады.

Нарушения установленных ограничений или запрета торговли будут наказываться штрафом от 1 тыс. до 3 тыс. НМДГ (от 17 тыс. грн до 51 тыс. грн) или общественными работами сроком от 100 до 240 часов.

Если же такое нарушение будет совершено повторно или по предварительному сговору группы лиц, наказание будет строже — штраф от 3 тыс. до 8 тыс. НМДГ (от 51 тыс. грн до 136 тыс. грн) или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Кроме этого, должны дополнить ст. 204 Уголовного кодекса Украины, установив уголовную ответственность в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет с конфискацией товаров, орудий производства и сырья за незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку с целью сбыта подакцизных товаров в условиях военного или чрезвычайного положения.

Заметим, что сейчас действует только норма штрафа за продажу алкоголя в запрещенное время. Согласно закону №481, размер штрафа составляет 6 800 грн.