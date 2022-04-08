В Одесской области вводят комендантский час, который продлится с 21.00 9 апреля до 06.00 11 апреля 2022 года.

Об этом сообщает Одесская облвоенадминистрация.

— Учитывая события, произошедшие в Краматорске Донецкой области, где в результате ракетных обстрелов вокзала погибли 50 человек и 98 ранены, в Одессе 10 апреля 2022 года есть угроза нанесения ракетного удара, — отметили в госадминистрации.

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Соответствующее распоряжение дал руководитель Одесской ОВА Максим Марченко. Комендантский час вводится в Одессе и в Одесской области.

Во время комендантского часа запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

— Обращаюсь с просьбой к одесситам и жителям области с пониманием отнестись к введенным ограничениям и не нарушать их. Такие меры необходимы, прежде всего, для вашей безопасности, — отметил Максим Марченко.