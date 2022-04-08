Сейчас в Украину поступает много гуманитарной помощи – еда, вещи, медикаменты. Однако некоторые граждане могут присваивать ее, а затем продавать. Они должны знать, что такие действия незаконны, за них в военное время предусмотрено лишение свободы.

В целом за продажу товаров гуманитарной помощи, использование благотворительных пожертвований или бесплатной помощи или другие действия с этим имуществом для получения прибыли предусмотрена такая ответственность:

в значительном размере (более 434 175 грн) – штраф от 34 тыс. до 51 тыс. грн, исправительные работы до двух лет, ограничение свободы до двух лет;

те же действия, совершенные повторно, группой лиц, с использованием служебного положения, в крупном размере (более 1 240 500 грн) — лишение свободы от 3 до 5 лет, а также запрет занимать определенные должности с конфискацией имущества;

действия, совершенные организованной группой, в сверхбольшом размере (более 3 721 500 грн), во время чрезвычайного или военного положения – лишение свободы от 5 до 7 лет, а также запрет занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью до 3 лет с конфискацией имущества.

С 24 февраля в Украине продолжается война из-за подлого вторжения России. С этого времени ввели военное положение. В это сверхсложное время важно объединить усилия и вместе сражаться с врагом.

Источник: Национальное агентство по предотвращению коррупции