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Факты / Украина / Общество

За торговлю гуманитаркой в военное время грозит до 7 лет тюрьмы

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
допомога во время войны

Сейчас в Украину поступает много гуманитарной помощи – еда, вещи, медикаменты. Однако некоторые граждане могут присваивать ее, а затем продавать. Они должны знать, что такие действия незаконны, за них в военное время предусмотрено лишение свободы.

В целом за продажу товаров гуманитарной помощи, использование благотворительных пожертвований или бесплатной помощи или другие действия с этим имуществом для получения прибыли предусмотрена такая ответственность:

  • в значительном размере (более 434 175 грн) – штраф от 34 тыс. до 51 тыс. грн, исправительные работы до двух лет, ограничение свободы до двух лет;
  • те же действия, совершенные повторно, группой лиц, с использованием служебного положения, в крупном размере (более 1 240 500 грн) — лишение свободы от 3 до 5 лет, а также запрет занимать определенные должности с конфискацией имущества;
  • действия, совершенные организованной группой, в сверхбольшом размере (более 3 721 500 грн), во время чрезвычайного или военного положения – лишение свободы от 5 до 7 лет, а также запрет занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью до 3 лет с конфискацией имущества.
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С 24 февраля в Украине продолжается война из-за подлого вторжения России. С этого времени ввели военное положение. В это сверхсложное время важно объединить усилия и вместе сражаться с врагом.

Источник: Национальное агентство по предотвращению коррупции

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Фото: Depositphotos

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