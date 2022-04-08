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Факты / Украина / Общество

Жертвами войны в Украине стали почти 170 детей — прокуроры

Марта Бондаренко редактор ленты
Жертвами войны в Украине стали почти 170 детей — прокуроры

В Офисе генерального прокурора сообщили, что в результате военной агрессии России в Украине погибли 169 детей, еще более 306 получили ранения. Таким образом, количество детей, пострадавших из-за полномасштабной войны, увеличилось до 475.

По данным прокуроров, больше всего пострадало детей в Киевской – 88, Донецкой – 81, Харьковской – 75, Черниговской – 50, Николаевской – 40, Луганской – 35, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях.

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В Буче Киевской области в месте массового захоронения среди взрослых погибших обнаружили тело 15-летней девочки.

7 апреля в Днепропетровской области российские военные обстреляли лодку, в которой находились 14 человек. Погиб один ребенок и еще два – 4 и 16 лет, – получили ранения.

6 и 7 апреля из-за вражеских обстрелов Северодонецка Луганской области ранения получили двое несовершеннолетних.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 928 учебных заведений. 84 из них разрушены полностью.

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: Pexels

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