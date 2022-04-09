С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.
9 апреля поезда по станции Киев будут курсировать по следующему расписанию:
- 02: 00 — 111/112 Харьков-Пас — Львов
- 02: 30 — 21/22 Трускавец — Харьков-Пас
- 03: 42 — 2/1 Харьков-Пас — Ивано-Франковск
- 05:05 — 138/137 Лозовая — Хмельницкий
- 05:40 — 142/141 Львов — Лозовая
- 08:00 — 722 Киев-Пасс — Харьков-Пасс
- 08:30 — 715/716 Киев-Пас — Пшемысль
- 11:46 — 45/46 Ужгород — Лозовая
- 12:17 — 885 Киев-Пасс — Ровно
- 13:09 — 142/141 Лозовая — Львов
- 14: 07 — 749/750 Киев-Пас — Ивано-Франковск
- 14:07 — 749/750 Киев-Пас — Вена
- 14:25 — 769/770 Киев-Пас — Каменец — Подольский
- 15:02 — 55/56 Киев-Пас — Рахов
- 15:17 — 867 Киев-Пас — Гречаны
- 17:09 — 13/14 Киев-Пас — Солотвино
- 17:42 — 790/789 Киев-Пас — Кропивницкий
- 17: 42-792/791 Киев-Пас — Кременчуг
- 18:30 — 81/82 Киев-Пасс — Ужгород
- 19: 06-44/43 Киев-Пас-Ивано-Франковск
- 19:13 — 67/68 Киев-Пас — Варшава
- 19:13 — 909/910 Киев-Пас — Хелм
- 19:48 — 95/96 Киев-Пас — Рахов
- 20:05 — 29/30 Киев-Пасс — Ужгород
- 20:12 — 49/50 Киев-Пас — Трускавец
- 20:21 — 57/59 Киев-Пас — Ворохта
- 20:21 — 60/58 Киев-Пас — Чоп
- 21:07 — 38/37 Киев-Пасс — Запорожье-1
- 21:15 — 105/106 Киев-Пасс — Одесса-Главная
- 21:22 — 97/98 Киев-Пас — Ковель
- 21:28 — 76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог
- 21: 54 — 264/263 Киев-Пас-Харьков-Пас
- 22:22 — 7/8 Киев-Пас — Черновцы
- 22:27 — 46/45 Лозовая — Ужгород
- 22: 37 — 91/92киев-Пас — Львов
- 22:49 — 138/137 Хмельницкий — Лозовая
- 23: 46 — 771/772 Киев-Пас-Хмельницкий
- 23:59 — 139/140 Киев-Пас — Каменец-Подольский
Рейсы по станции Одесса 9 апреля 2022
- 14:15 — 26/25 Одесса-Главная — Рахов
- 17:14 — 92/91 Одесса-Главная — Лозовая
- 18:22 — 35/36 Одесса-Главная — Пшемысль
- 18:22 — 38/37 Одесса-Главная — Ужгород
- 21:31 — 12/11 Одесса-Главная — Львов
- 22: 03 — 105/106 Одесса-Главная-Киев-Пас
- 22:25 — 8/7 Одесса-Главная — Харьков-Пасс
Рейсы по станции Полтава 9 апреля 2022
- 03: 11-264/263 Киев-Пас-Харьков-Пас
- 07:27 — 8/7 Одесса-Главная — Харьков-Пасс
- 09: 32-111/112 Львов-Харьков-Пас
- 10:11 — 16/15 Львов — Харьков-Пасс
- 12: 54 — 264/263 Харьков-Пас-Киев-Пас
- 14: 15 — 149/150 Знаменка-Черновцы
- 17: 11-17/18 Полтава Юг-Им. Т. Шевченко
- 23: 20 — 2/1 Харьков-Пас-Ивано-Франковск
- 23: 42 — 8/7 Харьков-Пас-Одесса-Главная
Рейсы по станции Харьков 9 апреля 2022
- 07:50 — 138/137 Хмельницкий — Лозовая
- 08:30 — 753 Харьков-Пасс — Львов
- 10: 05 — 264/263 Харьков-Пас-Киев-Пас
- 11:00 — 741 Харьков-Пасс — Львов
- 11: 30 — 209/210 Харьков-Пас-Ивано-Франковск
- 12: 06 — 46/45 Лозовая — Ужгород
- 13:05 — 723 Харьков-Пасс — Киев-Пасс
- 14: 58 — 17/18 Полтава Юг-Им. Т. Шевченко
- 19:27 — 795/796 Харьков-Пасс — Днепр
- 20:35 — 138/137 Лозовая — Хмельницкий
- 21: 08 — 2/1 Харьков-Пас-Ивано-Франковск
- 21: 43 — 8/7 Харьков-Пас-Одесса-Главная
- 22:10 — 45/46 Ужгород — Лозовая
Рейсы по станции Винница 9 апреля 2022
- 00:23 — 105/106 Киев-Пасс — Одесса-Главная
- 02: 33 — 771/772 Киев-Пас-Хмельницкий
- 03: 52 — 105/106 Одесса-Главная-Киев-Пас
- 04: 32 — 50/49 Трускавец-Киев-Пас
- 06: 42 — 769/770 Каменец — Подольский-Киев-Пас
- 07:53 — 715/716 Пшемысль — Киев-Пас
- 11:25 — 715/716 Киев-Пас — Пшемысль
- 16: 39 — 771/772 Хмельницкий-Киев-Пас
- 17:15 — 769/770 Киев-Пас — Каменец — Подольский
- 17:43 — 85/86 Львов — Запорожье-1
- 23:14 — 49/59 Киев-Пас — Трускавец
Рейсы по станции Запорожье 9 апреля 2022
- 12:20 — 120/119 Запорожье-1 — Львов
- 14:45 — 6/5 Запорожье-1 — Ивано-Франковск
- 21:38 — 38/37 Запорожье-1 — Киев-Пас
Рейсы по станции Днепр на 9 апреля 2022
- 03:52 — 92/91 Одесса-Главная — Лозовая
- 04:45 — 38/37 Киев-Пасс — Запорожье-1
- 05:57 — 85/86 Львов — Запорожье-1
- 05:57 — 87/88 Ковель — Запорожье-1
- 06:23 — 796/795 Днепр — Харьков-Пасс
- 09:27 — 3/4 Львов — Запорожье-1
- 10:30 — 901/902 Днепр — Хелм
- 14:26 — 41/42 Днепр — Трускавец
- 16:39 — 6/5 Запорожье-1 — Ивано-Франковск
- 17: 00 — 797 Днепр-Львов
- 19:10 — 54/50 Днепр — Одесса-Главная
- 23:11 — 38/37 Запорожье-1 — Киев-Пас
Дополнительные эвакуационные рейсы на 9 апреля 2022
Краматорск:
- 11:00 — 7842 Краматорск — Лозовая
- 13:00 — 274/273 Краматорск — Львов
- 14:00 — 7844 Краматорск — Лозовая
- 16:00 — 276/275 Краматорск — Черновцы
- 17:00 — 278/277 Краматорск — Тернополь
Покровск:
- 10:00 — 240/239 Покровск — Тернополь
- 12:30 — 7933 Покровск — Пятихатки
- 14: 30 — 7935 Покровск-Пятихатки
- 15:30 — 7937 Покровск — Пятихатки
- 16:30 — 7939 Покровск — Пятихатки
- 16:30 — 234/233 Покровск — Чоп
- 17:30 — 225/226 Покровск — Черновцы
Пятихатки:
- 17:00 — 7901 Пятихатки — Львов
- 19:00 — 7903 Пятихатки — Львов
- 20:00 — 7905 Пятихатки — Львов
- 21:00 — 7731 Пятихатки — Львов
Львов:
- 15:00 — 274/273 Львов — Полтава Южн
- 17:02 — 814/813 Львов — Хелм
- 19:30 — 278/277 Львов — Полтава Южн
- 21:00 — 276/275 Львов — Полтава Южн
Другие:
- 04: 00 — 229/230 Ужгород-Харьков-Пас.
- 11: 30-229/230 Харьков — Пас. — Ужгород
- 14:00 — 5501 Новозолотаревка — Лозовая
- 18:00 — 7827 Лозовая — Киев-Пас
- 21: 30 — 236/235 Черновцы-Киев-Пас
- 21: 52 — 7616 Ягодин-Хелм
- 22:32 — 238/237 Одесса-Главная — Ужгород
- 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр
Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.
Фото: Укрзализныця