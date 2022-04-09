Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Харькова на 9 апреля 2022 года. За всеми изменениями в расписании следите на сайте https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Харькова

07:50 — 138/137 Хмельницкий — Лозовая

08:30 — 753 Харьков-Пасс — Львов

10: 05 — 264/263 Харьков — Пас-Киев-Пас

11:00 — 741 Харьков-Пасс — Львов

11: 30 — 209/210 Харьков — Пас-Ивано-Франковск

12: 06 — 46/45 Лозовая — Ужгород

13:05 — 723 Харьков-Пасс — Киев-Пасс

14: 58 — 17/18 Полтава Юг — Им. Т. Шевченко

19:27 — 795/796 Харьков-Пасс — Днепр

20:35 — 138/137 Лозовая — Хмельницкий

21: 08 — 2/1 Харьков-Пас — Ивано-Франковск

21: 43 — 8/7 Харьков-Пас — Одесса-Главная

22:10 — 45/46 Ужгород — Лозовая

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь.

Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Фото: Укрзализныця