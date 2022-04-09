Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Харькова на 9 апреля 2022 года. За всеми изменениями в расписании следите на сайте https://uz-vezemo.com/.
Расписание поездов из Харькова
- 07:50 — 138/137 Хмельницкий — Лозовая
- 08:30 — 753 Харьков-Пасс — Львов
- 10: 05 — 264/263 Харьков — Пас-Киев-Пас
- 11:00 — 741 Харьков-Пасс — Львов
- 11: 30 — 209/210 Харьков — Пас-Ивано-Франковск
- 12: 06 — 46/45 Лозовая — Ужгород
- 13:05 — 723 Харьков-Пасс — Киев-Пасс
- 14: 58 — 17/18 Полтава Юг — Им. Т. Шевченко
- 19:27 — 795/796 Харьков-Пасс — Днепр
- 20:35 — 138/137 Лозовая — Хмельницкий
- 21: 08 — 2/1 Харьков-Пас — Ивано-Франковск
- 21: 43 — 8/7 Харьков-Пас — Одесса-Главная
- 22:10 — 45/46 Ужгород — Лозовая
Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.
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Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.
Фото: Укрзализныця