На сегодня, 9 апреля 2022 года, согласованы 10 гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения.
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Так, в Донецкой области из Мариуполя в Запорожье можно будет выехать на собственном транспорте.
В Запорожской области эвакуация будет проходить на собственном транспорте и автобусами:
- Бердянск – Запорожье.
- Токмак – Запорожье. Место сбора: ул. Шевченко, 5.
- Энергодар – Запорожье. Место сбора автомобилей объявят местные власти.
- Мелитополь – Запорожье. В случае возвращения российскими оккупантами захваченных автобусов место сбора – пожарная часть №10.
Эвакуация в Луганской области:
- Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
- Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
- Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42.
- с. Горское – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
- Рубежное – Бахмут.
Все маршруты гуманитарных коридоров в Луганской области будут работать в случае прекращения огня со стороны оккупационных российских войск.
Ранее Ирина Верещук призвала жителей Харьковской, Луганской и Донецкой областей эвакуироваться в более безопасные регионы, пока есть такая возможность.
Фото: Кирилл Тимошенко