На сегодня, 9 апреля 2022 года, согласованы 10 гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Так, в Донецкой области из Мариуполя в Запорожье можно будет выехать на собственном транспорте.

В Запорожской области эвакуация будет проходить на собственном транспорте и автобусами:

Бердянск – Запорожье.

Токмак – Запорожье. Место сбора: ул. Шевченко, 5.

Место сбора: ул. Шевченко, 5. Энергодар – Запорожье . Место сбора автомобилей объявят местные власти.

. Место сбора автомобилей объявят местные власти. Мелитополь – Запорожье. В случае возвращения российскими оккупантами захваченных автобусов место сбора – пожарная часть №10.

Эвакуация в Луганской области:

Северодонецк – Бахмут . Место сбора: проспект Химиков, 28.

. Место сбора: проспект Химиков, 28. Лисичанск – Бахмут . Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324. Попасная – Бахмут . Место сбора: ул. Первомайская, 42.

. Место сбора: ул. Первомайская, 42. с. Горское – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.

Место сбора: ул. Гагарина, 13. Рубежное – Бахмут.

Все маршруты гуманитарных коридоров в Луганской области будут работать в случае прекращения огня со стороны оккупационных российских войск.

Ранее Ирина Верещук призвала жителей Харьковской, Луганской и Донецкой областей эвакуироваться в более безопасные регионы, пока есть такая возможность.

Фото: Кирилл Тимошенко