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Факты / Украина / Общество

На 9 апреля согласовали 10 гуманитарных коридоров

Марта Бондаренко редактор ленты
Евакуація

На сегодня, 9 апреля 2022 года, согласованы 10 гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Так, в Донецкой области из Мариуполя в Запорожье можно будет выехать на собственном транспорте.

В Запорожской области эвакуация будет проходить на собственном транспорте и автобусами:

  • Бердянск – Запорожье.
  • Токмак – Запорожье. Место сбора: ул. Шевченко, 5.
  • Энергодар – Запорожье. Место сбора автомобилей объявят местные власти.
  • Мелитополь – Запорожье. В случае возвращения российскими оккупантами захваченных автобусов место сбора – пожарная часть №10.

Эвакуация в Луганской области:

  • Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
  • Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
  • Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42.
  • с. Горское – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
  • Рубежное – Бахмут.

Все маршруты гуманитарных коридоров в Луганской области будут работать в случае прекращения огня со стороны оккупационных российских войск.

Ранее Ирина Верещук призвала жителей Харьковской, Луганской и Донецкой областей эвакуироваться в более безопасные регионы, пока есть такая возможность.

Фото: Кирилл Тимошенко

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