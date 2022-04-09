Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 44 день войны
Убили Убили
169 детей
Ранили Ранили
>306 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Украина / Общество

Назван список мэров, похищенных оккупантами

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Назван список мэров, похищенных оккупантами

Ассоциация городов Украины опубликовала список украинских мэров, которые были похищены оккупантами.

Список мэров, которые сейчас находятся в плену российских оккупантов:

  • Владимир Караберов — Мангушский поселковый голова;
  • Василий Митько — Никольский поселковый голова;
  • Евгения Матвеева — мэр Днепрорудного;
  • Николай Сикаленко — Циркуновский сельский голова;
  • Александр Бабич — мэр Голой Пристани;
  • Олег Яхниенко — Милевский сельский голова;
  • Ирина Липко — мэр Молочанска;
  • Александр Левечко – Новоалександровский сельский голова;
  • Николай Ризак — мэра Таврическая;
  • Олег Пилипенко — Шевченковский городской голова;
  • Александр Шмыголь — Ольховский сельский голова.

АГУ также обратилась к международным партнерам с просьбой присоединиться к освобождению глав украинских общин.

Сообщается, что Ассоциация направила просьбу в Представительство Украины в ЕС, Делегацию ЕС в Украине, Европейский Комитет Регионов, Конгресс местных и региональных властей Совета Европы, Совет европейских муниципалитетов и регионов (CEMR), Международной ассоциация управителей городов (ICMA) и Ассоциации Европейских городов EUROCITIES.

Фото: АГУ

Читайте
Удар по вокзалу в Краматорске и исключение России из ООН: что происходит на 45-е сутки войны в Украине (онлайн)

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка