Назван список мэров, похищенных оккупантами

Ассоциация городов Украины опубликовала список украинских мэров, которые были похищены оккупантами.

Список мэров, которые сейчас находятся в плену российских оккупантов:

Владимир Караберов — Мангушский поселковый голова;

— Мангушский поселковый голова; Василий Митько — Никольский поселковый голова;

— Никольский поселковый голова; Евгения Матвеева — мэр Днепрорудного;

— мэр Днепрорудного; Николай Сикаленко — Циркуновский сельский голова;

— Циркуновский сельский голова; Александр Бабич — мэр Голой Пристани;

— мэр Голой Пристани; Олег Яхниенко — Милевский сельский голова;

— Милевский сельский голова; Ирина Липко — мэр Молочанска;

— мэр Молочанска; Александр Левечко – Новоалександровский сельский голова;

– Новоалександровский сельский голова; Николай Ризак — мэра Таврическая;

— мэра Таврическая; Олег Пилипенко — Шевченковский городской голова;

— Шевченковский городской голова; Александр Шмыголь — Ольховский сельский голова.

АГУ также обратилась к международным партнерам с просьбой присоединиться к освобождению глав украинских общин.

Сообщается, что Ассоциация направила просьбу в Представительство Украины в ЕС, Делегацию ЕС в Украине, Европейский Комитет Регионов, Конгресс местных и региональных властей Совета Европы, Совет европейских муниципалитетов и регионов (CEMR), Международной ассоциация управителей городов (ICMA) и Ассоциации Европейских городов EUROCITIES.

Фото: АГУ