Назван список мэров, похищенных оккупантами

Ассоциация городов Украины опубликовала список украинских мэров, которые были похищены оккупантами.
Список мэров, которые сейчас находятся в плену российских оккупантов:
- Владимир Караберов — Мангушский поселковый голова;
- Василий Митько — Никольский поселковый голова;
- Евгения Матвеева — мэр Днепрорудного;
- Николай Сикаленко — Циркуновский сельский голова;
- Александр Бабич — мэр Голой Пристани;
- Олег Яхниенко — Милевский сельский голова;
- Ирина Липко — мэр Молочанска;
- Александр Левечко – Новоалександровский сельский голова;
- Николай Ризак — мэра Таврическая;
- Олег Пилипенко — Шевченковский городской голова;
- Александр Шмыголь — Ольховский сельский голова.
АГУ также обратилась к международным партнерам с просьбой присоединиться к освобождению глав украинских общин.
Сообщается, что Ассоциация направила просьбу в Представительство Украины в ЕС, Делегацию ЕС в Украине, Европейский Комитет Регионов, Конгресс местных и региональных властей Совета Европы, Совет европейских муниципалитетов и регионов (CEMR), Международной ассоциация управителей городов (ICMA) и Ассоциации Европейских городов EUROCITIES.
Фото: АГУ