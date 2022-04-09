Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 44 день войны
Убили Убили
176 детей
Ранили Ранили
>324 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Украина / Общество

Не может заботиться о культурном наследии: Ткаченко о приостановлении членства РФ в ЮНЕСКО

Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Не может заботиться о культурном наследии: Ткаченко о приостановлении членства РФ в ЮНЕСКО

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко рассказал про реестр уничтоженных памятников.

По словам политика, на специальном сайте они фиксируют все объекты культурного наследия, которые получили повреждения. В реестре уже близко 170 зафиксированных случаев.

— Повреждения могут быть как не большими, так и тотальными.  Главная цель путинской операции направлена против идентификации украинцев. Идентификация у нас выражается именно в нашем наследии… Они хотят вообще запретить украинской нации право на существование, которое заключается в культурном наследии, — отметил Александр Ткаченко.

Также он рассказал о приостановлении членства России в ЮНЕСКО. Изначально должно быть принято именно это решение.

— Где-то 46 стран высказались против возможности проведения одной сессии ЮНЕСКО в Казане. Это говорит о том, что процес запущено. Мы активно ставим вопрос про перенос заседания, также как и необходимость поставить вопрос о приостановлении членства РФ. Страна, которая рушит наследие не только Украины, но и всего человечества, сама себя исключает из цивилизованных стран, которые могут заботиться о культурном наследии, — отметил министр.

Затронули и тему дерусификации в Украине — сносят памятники и переименовывают улицы.

— Мы когда общаемся с западными партнерами, то пытаемся выдвинуть тезу о том, что культурное сотрудничество с россиянами на момент войны невозможно… Поскольку культура во время войны не может быть вне политики. Решения некоторых органов власти о дерусификации, то это их право, единственное – я бы застерег от вандализма, — отметил министр.

24 февраля Россия начала полномасштабную войну в Украине. За это время российские захватчики уничтожили большое количество домов мирных жителей, а также культурные памятки. Что происходит на 45-е сутки войны в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Читайте
Большинство объектов в Украине реально отстроить в течение двух лет – Кубраков

Фото: Александр Ткаченко

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка