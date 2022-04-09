Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко рассказал про реестр уничтоженных памятников.

По словам политика, на специальном сайте они фиксируют все объекты культурного наследия, которые получили повреждения. В реестре уже близко 170 зафиксированных случаев.

— Повреждения могут быть как не большими, так и тотальными. Главная цель путинской операции направлена против идентификации украинцев. Идентификация у нас выражается именно в нашем наследии… Они хотят вообще запретить украинской нации право на существование, которое заключается в культурном наследии, — отметил Александр Ткаченко.

Также он рассказал о приостановлении членства России в ЮНЕСКО. Изначально должно быть принято именно это решение.

— Где-то 46 стран высказались против возможности проведения одной сессии ЮНЕСКО в Казане. Это говорит о том, что процес запущено. Мы активно ставим вопрос про перенос заседания, также как и необходимость поставить вопрос о приостановлении членства РФ. Страна, которая рушит наследие не только Украины, но и всего человечества, сама себя исключает из цивилизованных стран, которые могут заботиться о культурном наследии, — отметил министр.

Затронули и тему дерусификации в Украине — сносят памятники и переименовывают улицы.

— Мы когда общаемся с западными партнерами, то пытаемся выдвинуть тезу о том, что культурное сотрудничество с россиянами на момент войны невозможно… Поскольку культура во время войны не может быть вне политики. Решения некоторых органов власти о дерусификации, то это их право, единственное – я бы застерег от вандализма, — отметил министр.

24 февраля Россия начала полномасштабную войну в Украине. За это время российские захватчики уничтожили большое количество домов мирных жителей, а также культурные памятки. Что происходит на 45-е сутки войны в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Александр Ткаченко