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Факты / Украина / Общество

Сигнал химической тревоги — как его распознать

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
протигаз

Российские захватчики в городах, где трудно прорвать оборону, могут использовать химическое оружие. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Поэтому необходимо знать, как вовремя распознать химическую атаку, чтобы успеть найти безопасное место.

Есть несколько методов, факторов, по которым можно узнать о том, что началась химическая атака:

  • Сигнал химической атаки — один гудок короткий, а второй длинный.
  • Сигнал химической тревоги подадут тогда, когда уже будет зафиксирована химическая атака. Когда подразделения ГСЧС или военные обнаружат эту угрозу с помощью газохимических индексаторов.

Кроме того, химическое оружие доставляется с помощью ракет (крылатые или баллистические), с помощью артиллерийских снарядов. Они взрываются слабее, чем обычные ракеты. Звук взрыва слабее — потому что они созданы не для разрушения, а, чтобы сработать аэрозолем для распространения зарина. Характер взрывов может подсказать, что что-то не так.

Еще один важный фактор — массовая гибель мелких животных, птиц, насекомых. На этот факт обратили внимание еще в Сирии. Животные и насекомые погибают первыми из-за небольшой массы тела.

Подробнее о том, что делать, если человек услышал сигнал химической тревоги — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Центр противодействия дезинформации

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