Более четырех с половиной миллиона украинских переселенцев выехали за пределы страны, спасаясь от войны. Европа приняла их и приютила. Но путинские “снаряды” продолжают их атаковать и там.

Украинка Юлия попала в ту часть Германии, где живет много давно иммигрировавших россиян. С ее позволения и разрешения ее сына мы публикуем эту историю.

Как ни странно, но многие русские, давно живущие в Германии, поддерживают российскую политику, а их дети ретранслируют это в школе, где появились украинские дети-переселенцы. Нанося таким образом дополнительные душевные страдания последним и провоцируя конфликты.

— Днем позвонил сын и попросил забрать его из школы, — написала Юлия на своей страничке в Facebook . – Он ничего не объяснил сразу. Я пообщалась с учителем.

Оказывается, в его классе есть несколько русскоговорящих детей, чьи семьи поддерживают действия Путина. И они стали доказывать Юлиному ребенку, что русские нас спасают, что наш президент предатель, что смерти мирных граждан — это фейк.

— Все это говорилось достаточно агрессивно, в надменной форме, с эмоциональным прессингом, — написала Юлия. — Этого мой сын не смог проигнорировать. Обошлось без драки, но на грани. Честно говоря, Петя был наполнен ненавистью к Путину.

Маме пришлось долго беседовать с ребенком о том, как важно не потерять внутренние ценности, как важно здесь и сейчас показать то качественное отличие украинского народа от агрессивных россиян.

Мама, приехавшая из страны, в которой представители русского народа ведут себя как звери, уговаривала сына не уподобляться низкому звериному поведению и не развивать ненависть!

Но вопрос все равно остается открытым. Ведь это общение детей. Общение не в военной обстановке, а на цивилизованном Западе.

Возникает еще один вопрос: а что же школа? Как в ней относятся и к конфликту детей, и к войне, от которой некоторые дети бежали.

— Общалась с администрацией школы, — написала в следующем посте Юлия. — Как объяснила мне директор, школа осознает, что является правдой и что злость и несогласие моего сына обоснованы. Злость в данной ситуации естественное чувство, когда на черное, говорят белое. Школа не одобряет и не будет допускать такое общение.

Многие дети в разных странах сегодня оказываются в той же ситуации, что и Петя. Родители русских детей, несмотря на то, что выбрали для жизни Запад, ментально находятся под влиянием политики российских руководителей.

Именно родители, потому что по свидетельству того же Пети и его русскоговорящих одноклассниц, дети все же видят две правды: своих родителей и общества, где живут.

— Мой сын сказал, что с этим мальчиком он может общаться, но не на политические темы. Хотя я бы рекомендовала прекратить любое общение, — пишет Юлия. — Но сын объяснил мне, тот ребенок сам забит и подавлен и через прессинг Пети пытался снизить уровень своей боли.

Юлии хотелось бы верить, что родители мальчика — представители зашоренного, и по сути, потерянного поколения русских, и что в отличие от них, у нового поколения будет другое виденье, и что у них есть выбор.

В это же хотят верить и Юлины сыновья. Петя из этой ситуации вынес такой урок: даже если ты общаешься с человеком, на которого злился и испытываешь ненависть, надо все равно оставаться человеком.

В этом и есть та качественная разница между украинцами, которые отстаивают сейчас свое право оставаться людьми, и россиянами, поддерживающими человеконенавистническую политику.

Источник: Юлія Остах