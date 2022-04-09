В результате полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия, пострадали более 500 детей. При этом 176 детей погибли и более 324 получили ранения.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

Больше всего маленьких украинцев пострадало в Донецкой – 102, Киевской – 91, Харьковской – 76, Черниговской – 50, Николаевской – 40, Луганской – 35, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях.

Так, 8 апреля в результате обстрела вражескими войсками Точкой-У железнодорожного вокзала в Краматорске Донецкой области погибли 5 детей и 16 получили ранения. Тогда на вокзале эвакуацию ожидали более 4 тысяч человек. А на самой ракете оккупанты написали “За детей”.

Под Гостомелем в Киевской области был обнаружен расстрелянный автомобиль, в котором погибла семья с ребенком. Малышу было чуть больше года.

В Изюмском районе Харьковской области обнаружили замученные и сожженные тела трех человек, один из них ребенок.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждений нанесено 928 учебных заведений. 84 из них разрушены полностью.