Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 44 день войны
Убили Убили
176 детей
Ранили Ранили
>324 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Украина / Общество

С начала войны в Украине погибло уже 176 детей

Марта Бондаренко редактор ленты
С начала войны в Украине погибло уже 176 детей

В результате полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия, пострадали более 500 детей. При этом 176 детей погибли и более 324 получили ранения.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

Больше всего маленьких украинцев пострадало в Донецкой – 102, Киевской – 91, Харьковской – 76, Черниговской – 50, Николаевской – 40, Луганской – 35, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях.

Так, 8 апреля в результате обстрела вражескими войсками Точкой-У железнодорожного вокзала в Краматорске Донецкой области погибли 5 детей и 16 получили ранения. Тогда на вокзале эвакуацию ожидали более 4 тысяч человек. А на самой ракете оккупанты написали “За детей”.

Читайте
Пытали людей в классах и оставляли послание детям: как Катюжанка пережила оккупацию

Под Гостомелем в Киевской области был обнаружен расстрелянный автомобиль, в котором погибла семья с ребенком. Малышу было чуть больше года.

В Изюмском районе Харьковской области обнаружили замученные и сожженные тела трех человек, один из них ребенок.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждений нанесено 928 учебных заведений. 84 из них разрушены полностью.

Читайте
Европарламент призывает усилить защиту украинских детей, пересекающих границу без сопровождения

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка