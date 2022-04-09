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Факты / Украина / Общество

За сутки украинская ПВО уничтожила одну крылатую ракету, БпЛА и вертолет врага

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
літаки РФ залетіли у зону бойових стрільб ЗСУ

За сутки украинские зенитные ракетные войска уничтожили еще одну российскую крылатую ракету, беспилотный летательный аппарат и вертолет.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Гнат.

— 8 апреля зенитные ракетные войска уничтожили три воздушные цели: крылатую ракету, БпЛА и один вертолет. Кроме того, есть информация по операции Объединенных сил об уничтожении еще одного вертолета рашистов, — отметил Гнат.

Гнат также отметил, что ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам.

Воздушные силы наконец получают первую помощь от стран-партнеров НАТО — зенитный ракетный комплекс С-300, который в ближайшее время станет на вооружение ВСУ.

Гнат добавил, что 7 апреля был сбит новейший ударный БпЛА российских оккупантов — Орион.

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