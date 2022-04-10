Супруги Виктория и Петр Коваленко решили уехать из Чернигова через девять дней после начала полномасштабной войны в Украине. Они хотели обезопасить своих детей — 12-летнюю Веронику и годовалую Варвару.

Взяв самые необходимые вещи, отправились в путь. Когда выехали из окрестностей города, в районе села Ягодное дорогу им загородили камни. Петр остановился, вышел из машины и начал их оттягивать, а за несколько секунд их машину обстреляли, вспыхнул пожар.

Виктория рассказала, что осколок порезал ей голову и она истекала кровью. В то же время старшая дочь Вероника в этот момент испугалась, начала кричать, а потом она вышла из машины. Мать пошла за ней.

— Потом я увидела, как она упала. Когда подошла ближе, у нее уже не было головы. Я старалась сохранять спокойствие, держала на руках меньшую дочь. Нужно было найти безопасное место, — сказала она.

Женщина больше не видела своего мужа, но его молчание подсказало Виктории, что он тоже мертв.

Сначала Виктория и маленькая Варвара спрятались в припаркованной машине, но стрельба снова началась. Поэтому она побежала к маленькому зданию, где очевидно обустроились солдаты. Спрятавшись там, женщина думала, как обезопасить себя и дочь. На следующий день их нашли российские патрульные и отвезли в село Ягодное.

24 дня мать и ребенок провели в подвале местной школы. На глазах у Виктории умирали люди, не имея доступа к необходимой медицинской помощи. По словам женщины, в комнате находилось 40 человек. Света не было, поэтому пользовались свечами и зажигалками. Не хватало воздуха, было трудно дышать. Выходить в туалет почти не разрешали, поэтому люди были вынуждены использовать ведра.

В таких условиях женщине пришлось мысленно пережить потерю мужа и старшей дочери. Она убеждает, что держалась — насколько могла, сосредоточившись на спасении жизни младшего ребенка.

Потом Виктория попросила россиян принести тела Петра и Вероники в школу, чтобы она могла их похоронить. По ее словам, от сгоревшей машины почти ничего не осталось: куски сгоревшей одежды Вероники, небольшой браслет с подвеской в форме сердца, два автомобильных номерных знака, выбеленные от огня.

Виктория вспоминает день, когда привезли останки тел ее мужа и дочери.

— Было 12 марта. Мне позвонили и сказали: пойдем, увидишь, где они будут лежать. Их похоронили в лесу, в двух могилах. И два креста с табличками, — рассказала женщина.

Когда они начали засыпать ящики землей, то начался обстрел. Поэтому она сбежала, не успев похоронить мужа и дочь. Виктория признается, что было очень страшно.

— Если бы мне дали возможность застрелить Путина, я бы это сделала. Рука бы не дрогнула, — сказала она.

Сейчас Виктория и ее дочь Варвара находятся во Львове, в относительной безопасности.

Источник: BBC Украина

Фото: BBC Украина