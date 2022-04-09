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Факты / Украина / Общество

Снимала перемещение техники ВСУ: в Киеве патрульные поймали диверсантку из России

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Снимала перемещение техники ВСУ: в Киеве патрульные поймали диверсантку из России

В Киеве продолжается работа по выявлению диверсантов и предателей Украины. Так, правоохранители разоблачили гражданку России, которая снимала на видео перемещение украинской военной техники.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева. Диверсантку задержали на блокпосте в Днепровском районе. Патрульные обратили внимания на пассажирку, которая вела себя слишком нервно.

— Женщина оказалась гражданкой России. В ее телефоне инспекторы увидели видео перемещения военной техники ВСУ, которое она присылала гражданам в РФ, — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники полиции задержали еще одного злоумышленника в Соломенском районе. Они обратили внимание на мужчину, который нарушал комендантский час.

В телефоне задержанного патрульные нашли фото блокпостов и обстрелянных ракетами объектов. В Подольском районе также поймали диверсанта, в телефоне которого было большое количество групп с российской пропагандой. Мужчина находился неподалеку позиций ВСУ.

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Источник: Патрульная полиция Киева

Фото: Патрульная полиция Киева

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