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Факты / Украина / Общество

Эвакуационные поезда на 10 апреля 2022: направления и расписание рейсов

Юля Захарченко редактор ленты
Эвакуационные поезда на 10 апреля 2022: направления и расписание рейсов

С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.

10 апреля поезда по станции Киев будут курсировать по следующему расписанию:

  • 02:00 – 111/112 Харьков-Пас – Львов
  • 04:02 — 21/22 — Харьков-Пасс — Трускавец
  • 04:16 — 1/2 Ивано-Франковск — Харьков-Пасс
  • 05:38 — 138/137 Лозовая — Хмельницкий
  • 05:40 — 142/141 Львов — Лозовая
  • 08:00 — 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
  • 08:30 — 715/716 Киев-Пасс — Пшемысль
  • 11:46 — 45/46 Ужгород — Лозовая
  • 12:17 — 885 Киев-Пас — Ровно
  • 13:09 – 142/141 Лозовая – Львов
  • 14:07 – 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск
  • 14:07 – 749/750 Киев-Пас – Вена
  • 14:25 — 769/770 Киев-Пасс — Каменец-Подольский
  • 15:02 — 55/56 Киев-Пасс — Рахов
  • 15:17 — 867 Киев-Пас – Гречаны
  • 17:09 — 13/14 Киев-Пасс — Солотвино
  • 17:42 — 790/789 Киев-Пасс — Кропивницкий
  • 17:42 — 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг
  • 18:30 – 81/82 Киев-Пас – Ужгород
  • 19:06 – 44/43 Киев-Пас – Ивано-Франковск
  • 19:13 – 67/68 Киев-Пас – Варшава
  • 19:13 – 909/910 Киев-Пасс – Хелм
  • 19:48 — 95/96 Киев-Пасс — Рахов
  • 20:05 – 29/30 Киев-Пасс – Ужгород
  • 20:12 — 49/50 Киев-Пасс – Трускавец
  • 20:21 — 57/59 Киев-Пасс — Ворохта
  • 20:21 – 60/58 Киев-Пасс – Чоп
  • 21:07 — 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
  • 21:15 – 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная
  • 21:22 – 97/98 Киев-Пас – Ковель
  • 21:28 — 76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог
  • 21:54 — 264/263 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
  • 22:22 – 7/8 Киев-Пасс – Черновцы
  • 22:27 — 46/45 Лозовая — Ужгород
  • 22:37 – 91/92 Киев-Пас – Львов
  • 23:18 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая
  • 23:46 — 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий

Рейсы по станции Одесса 10 апреля 2022 

  • 14:15 — 26/25 Одесса-Главная — Рахов
  • 18:13 – 78/77 Ровно – Ковель
  • 18:22 — 35/36 Одесса-Главная — Пшемысль
  • 18:22 — 38/37 Одесса-Главная – Ужгород
  • 20:49 — 136/135 Одесса-Главная – Черновцы
  • 21:31 – 12/11 Одесса-Главная – Львов
  • 21:56 — 54/53 Одесса-Главная – Днепр
  • 21:56 — 564/563 Одесса-Главная — Кривой Рог
  • 22:03 – 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
  • 22:25 — 8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс
  • 22:32 — 238/237 Одесса-Главная — Ужгород

Рейсы по станции Полтава 10 апреля 2022 

  • 03: 11-264/263 Киев-Пас-Харьков-Пас
  • 07:27 — 8/7 Одесса-Главная — Харьков-Пасс
  • 08:33 – 1/2 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс
  • 09:32 — 111/112 Львов-Харьков-Пас
  • 10:41 — 16/15 Львов — Харьков-Пасс
  • 12: 54 — 264/263 Харьков-Пас-Киев-Пас
  • 14: 15 — 149/150 Знаменка-Черновцы
  • 17:41 — 17/18 Харків-Пас — Івано-Франківськ
  • 23:20 — 2/1 Харків-Пас — Львів
  • 23:42 — 8/7 Харків-Пас — Одеса-Головна

Рейсы по станции Харьков 10 апреля 2022 

  • 07:50 — 138/137 Хмельницкий – Лозовая
  • 08:30 – 753 Харьков-Пас – Львов
  • 10:05 — 264/263 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
  • 11:00 – 741 Харьков-Пас – Львов
  • 11:30 — 209/210 Харьков-Пасс — Ивано-Франковск
  • 12:06 — 46/45 Лозовая — Ужгород
  • 14:58 – 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
  • 16:13 – 111/112 Харьков-Пас – Львов
  • 19:27 — 795/796 Харьков-Пасс – Днепр
  • 20:15 – 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец
  • 21:26 — 138/137 Лозовая — Хмельницкий
  • 21:43 — 8/7 Харьков-Пасс — Одесса-Главная
  • 22:10 — 45/46 Ужгород — Лозовая

Рейсы по станции Винница 10 апреля 2022 

  • 00:23 — 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная
  • 00:58 — 78/77 Ровно — Ковель
  • 02:33 — 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий
  • 03:52 — 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
  • 04:31 — 81/82 Ужгород – Киев-Пасс
  • 04:32 — 50/49 Трускавец – Киев-Пасс
  • 05:46 — 86/85 Запорожье-1 — Тернополь
  • 06:42 — 769/770 Каменец-Подольский — Киев-Пасс
  • 07:53 — 715/716 Пшемысль – Киев-Пасс
  • 11:25 — 715/716 Киев-Пасс — Пшемысль
  • 16:39 – 771/772 Хмельницкий – Киев-Пасс
  • 17:15 — 769/770 Киев-Пасс — Каменец-Подольский
  • 21:45 – 81/82 Киев-Пас – Ужгород
  • 23:14 — 49/59 Киев-Пасс — Трускавец

Рейсы по станции Запорожье 10 апреля 2022 

  • 12:20 – 120/119 Запорожье-1 – Львов
  • 14:45 — 6/5 Запорожье-1 — Ивано-Франковск
  • 16:05 – 86/85 Запорожье-1 – Тернополь
  • 16:05 – 88/87 Казатин – Ковель
  • 21:38 – 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс

Рейсы по станции Днепр на 10 апреля 2022

  • 05:00 — 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
  • 06:23 — 796/795 Днепр – Харьков-Пасс
  • 09:27 — 3/4 Львов — Запорожье-1
  • 10:30 – 901/902 Днепр – Хелм
  • 14:26 41/42 Днепр — Трускавец
  • 16:39 — 6/5 Запорожье-1 — Ивано-Франковск
  • 17:00 – 797 Днепр – Львов
  • 17:30 — 232/231 Днепр — Львов
  • 18:09 – 86/85 Запорожье-1 – Тернополь
  • 18:09 – 88/87 Казатин – Ковель
  • 21:57 — 92/91 Лозовая — Пятихатки
  • 23:26 — 38/37 Запорожье-1 — Каменское Пассажирская

Дополнительные эвакуационные рейсы на 10 апреля 2022 

Покровск:

  • 10:00 — 240/239 Покровск – Тернополь
  • 13:00 – 236/235 Покровск – Черновцы
  • 14:00 – 241/242 Покровск – Львов
  • 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

Львов:

  • 13:00 — 242/241 Львов — Киев-Пасс
  • 17:02 – 814/813 Львов – Хелм
  • 22:00 — 278/277 Львов — Полтава Юж.

Другие:

  • 04:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас.
  • 08:30 — 240/239 Тернополь — Днепр
  • 11:20 – 274/273 Славянск – Львов
  • 11:30 – 229/230 Харьков-Пас. — Ужгород
  • 14:00 — 5501 Новозолотаровка — Лозовая
  • 16:30 — 274/273 Черновцы – Киев-Пасс
  • 16:30 – 276/275 Тернополь – Киев-Пасс
  • 20:00 — 236/235 Черновцы — Кривой Рог
  • 22:32 — 238/237 Одесса-Главная — Ужгород
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

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Фото: Укрзализныця

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