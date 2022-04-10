С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.
10 апреля поезда по станции Киев будут курсировать по следующему расписанию:
- 02:00 – 111/112 Харьков-Пас – Львов
- 04:02 — 21/22 — Харьков-Пасс — Трускавец
- 04:16 — 1/2 Ивано-Франковск — Харьков-Пасс
- 05:38 — 138/137 Лозовая — Хмельницкий
- 05:40 — 142/141 Львов — Лозовая
- 08:00 — 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
- 08:30 — 715/716 Киев-Пасс — Пшемысль
- 11:46 — 45/46 Ужгород — Лозовая
- 12:17 — 885 Киев-Пас — Ровно
- 13:09 – 142/141 Лозовая – Львов
- 14:07 – 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск
- 14:07 – 749/750 Киев-Пас – Вена
- 14:25 — 769/770 Киев-Пасс — Каменец-Подольский
- 15:02 — 55/56 Киев-Пасс — Рахов
- 15:17 — 867 Киев-Пас – Гречаны
- 17:09 — 13/14 Киев-Пасс — Солотвино
- 17:42 — 790/789 Киев-Пасс — Кропивницкий
- 17:42 — 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг
- 18:30 – 81/82 Киев-Пас – Ужгород
- 19:06 – 44/43 Киев-Пас – Ивано-Франковск
- 19:13 – 67/68 Киев-Пас – Варшава
- 19:13 – 909/910 Киев-Пасс – Хелм
- 19:48 — 95/96 Киев-Пасс — Рахов
- 20:05 – 29/30 Киев-Пасс – Ужгород
- 20:12 — 49/50 Киев-Пасс – Трускавец
- 20:21 — 57/59 Киев-Пасс — Ворохта
- 20:21 – 60/58 Киев-Пасс – Чоп
- 21:07 — 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 21:15 – 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная
- 21:22 – 97/98 Киев-Пас – Ковель
- 21:28 — 76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог
- 21:54 — 264/263 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
- 22:22 – 7/8 Киев-Пасс – Черновцы
- 22:27 — 46/45 Лозовая — Ужгород
- 22:37 – 91/92 Киев-Пас – Львов
- 23:18 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая
- 23:46 — 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий
Рейсы по станции Одесса 10 апреля 2022
- 14:15 — 26/25 Одесса-Главная — Рахов
- 18:13 – 78/77 Ровно – Ковель
- 18:22 — 35/36 Одесса-Главная — Пшемысль
- 18:22 — 38/37 Одесса-Главная – Ужгород
- 20:49 — 136/135 Одесса-Главная – Черновцы
- 21:31 – 12/11 Одесса-Главная – Львов
- 21:56 — 54/53 Одесса-Главная – Днепр
- 21:56 — 564/563 Одесса-Главная — Кривой Рог
- 22:03 – 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
- 22:25 — 8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс
- 22:32 — 238/237 Одесса-Главная — Ужгород
Рейсы по станции Полтава 10 апреля 2022
- 03: 11-264/263 Киев-Пас-Харьков-Пас
- 07:27 — 8/7 Одесса-Главная — Харьков-Пасс
- 08:33 – 1/2 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс
- 09:32 — 111/112 Львов-Харьков-Пас
- 10:41 — 16/15 Львов — Харьков-Пасс
- 12: 54 — 264/263 Харьков-Пас-Киев-Пас
- 14: 15 — 149/150 Знаменка-Черновцы
- 17:41 — 17/18 Харків-Пас — Івано-Франківськ
- 23:20 — 2/1 Харків-Пас — Львів
- 23:42 — 8/7 Харків-Пас — Одеса-Головна
Рейсы по станции Харьков 10 апреля 2022
- 07:50 — 138/137 Хмельницкий – Лозовая
- 08:30 – 753 Харьков-Пас – Львов
- 10:05 — 264/263 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
- 11:00 – 741 Харьков-Пас – Львов
- 11:30 — 209/210 Харьков-Пасс — Ивано-Франковск
- 12:06 — 46/45 Лозовая — Ужгород
- 14:58 – 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
- 16:13 – 111/112 Харьков-Пас – Львов
- 19:27 — 795/796 Харьков-Пасс – Днепр
- 20:15 – 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец
- 21:26 — 138/137 Лозовая — Хмельницкий
- 21:43 — 8/7 Харьков-Пасс — Одесса-Главная
- 22:10 — 45/46 Ужгород — Лозовая
Рейсы по станции Винница 10 апреля 2022
- 00:23 — 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная
- 00:58 — 78/77 Ровно — Ковель
- 02:33 — 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий
- 03:52 — 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
- 04:31 — 81/82 Ужгород – Киев-Пасс
- 04:32 — 50/49 Трускавец – Киев-Пасс
- 05:46 — 86/85 Запорожье-1 — Тернополь
- 06:42 — 769/770 Каменец-Подольский — Киев-Пасс
- 07:53 — 715/716 Пшемысль – Киев-Пасс
- 11:25 — 715/716 Киев-Пасс — Пшемысль
- 16:39 – 771/772 Хмельницкий – Киев-Пасс
- 17:15 — 769/770 Киев-Пасс — Каменец-Подольский
- 21:45 – 81/82 Киев-Пас – Ужгород
- 23:14 — 49/59 Киев-Пасс — Трускавец
Рейсы по станции Запорожье 10 апреля 2022
- 12:20 – 120/119 Запорожье-1 – Львов
- 14:45 — 6/5 Запорожье-1 — Ивано-Франковск
- 16:05 – 86/85 Запорожье-1 – Тернополь
- 16:05 – 88/87 Казатин – Ковель
- 21:38 – 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс
Рейсы по станции Днепр на 10 апреля 2022
- 05:00 — 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 06:23 — 796/795 Днепр – Харьков-Пасс
- 09:27 — 3/4 Львов — Запорожье-1
- 10:30 – 901/902 Днепр – Хелм
- 14:26 41/42 Днепр — Трускавец
- 16:39 — 6/5 Запорожье-1 — Ивано-Франковск
- 17:00 – 797 Днепр – Львов
- 17:30 — 232/231 Днепр — Львов
- 18:09 – 86/85 Запорожье-1 – Тернополь
- 18:09 – 88/87 Казатин – Ковель
- 21:57 — 92/91 Лозовая — Пятихатки
- 23:26 — 38/37 Запорожье-1 — Каменское Пассажирская
Дополнительные эвакуационные рейсы на 10 апреля 2022
Покровск:
- 10:00 — 240/239 Покровск – Тернополь
- 13:00 – 236/235 Покровск – Черновцы
- 14:00 – 241/242 Покровск – Львов
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
Львов:
- 13:00 — 242/241 Львов — Киев-Пасс
- 17:02 – 814/813 Львов – Хелм
- 22:00 — 278/277 Львов — Полтава Юж.
Другие:
- 04:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас.
- 08:30 — 240/239 Тернополь — Днепр
- 11:20 – 274/273 Славянск – Львов
- 11:30 – 229/230 Харьков-Пас. — Ужгород
- 14:00 — 5501 Новозолотаровка — Лозовая
- 16:30 — 274/273 Черновцы – Киев-Пасс
- 16:30 – 276/275 Тернополь – Киев-Пасс
- 20:00 — 236/235 Черновцы — Кривой Рог
- 22:32 — 238/237 Одесса-Главная — Ужгород
- 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр
Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.
Фото: Укрзализныця