Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Харькова на 10 апреля 2022 года. За всеми изменениями в расписании следите на сайте https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Харькова

07:50 — 138/137 Хмельницкий – Лозовая

08:30 – 753 Харьков-Пас – Львов

10:05 — 264/263 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

11:00 – 741 Харьков-Пас – Львов

11:30 — 209/210 Харьков-Пасс — Ивано-Франковск

12:06 — 46/45 Лозовая — Ужгород

14:58 – 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

16:13 – 111/112 Харьков-Пас – Львов

19:27 — 795/796 Харьков-Пасс – Днепр

20:15 – 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец

21:26 — 138/137 Лозовая — Хмельницкий

21:43 — 8/7 Харьков-Пасс — Одесса-Главная

22:10 — 45/46 Ужгород — Лозовая

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь.

Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Фото: Укрзализныця