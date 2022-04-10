Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Харькова на 10 апреля 2022 года. За всеми изменениями в расписании следите на сайте https://uz-vezemo.com/.
Расписание поездов из Харькова
- 07:50 — 138/137 Хмельницкий – Лозовая
- 08:30 – 753 Харьков-Пас – Львов
- 10:05 — 264/263 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
- 11:00 – 741 Харьков-Пас – Львов
- 11:30 — 209/210 Харьков-Пасс — Ивано-Франковск
- 12:06 — 46/45 Лозовая — Ужгород
- 14:58 – 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
- 16:13 – 111/112 Харьков-Пас – Львов
- 19:27 — 795/796 Харьков-Пасс – Днепр
- 20:15 – 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец
- 21:26 — 138/137 Лозовая — Хмельницкий
- 21:43 — 8/7 Харьков-Пасс — Одесса-Главная
- 22:10 — 45/46 Ужгород — Лозовая
Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.
Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь.
Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.
Фото: Укрзализныця