Национальная полиция Украины открыла горячую линию для родственников погибших в результате военных действий РФ.

Номер горячей линии – 0 894 201 867.

На странице МВД Украины в Facebook отмечается, что операторы готовы предоставить необходимую консультацию и разъяснения по похоронам.

В освобожденных от российских войск населенных пунктах полицейские круглосуточно работают над поиском и идентификацией погибших мирных людей.

В МВД попросили людей использовать эту телефонную линию по назначению. По другим вопросам обращайтесь по номерам полиции конкретного региона — перечень телефонов здесь.

Тем, у кого в Буче погибли близкие люди, но их еще не нашли, местная прокуратура советует:

подать заявление в Бучанское районное управление полиции (г. Боярка, ул. Крещатик, 88) письменно или на линию 102 для регистрации уголовного производства;

отдельно обратиться с соответствующим запросом о доставлении тела погибшего в Киевское городское клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы (г. Киев, ул. Докучаевская, 4) и в Киевское областное бюро судебно-медицинской экспертизы (г. Киев, ул. Оранжерейная, 7);

по возможности предоставить образцы ДНК погибшего относительно сравнительного анализа;

предоставить органу досудебного расследования актуальные фото погибшего человека для проверки среди неопознанных тел, подробное описание внешности, особых примет, используемых транспортных средств, мобильных терминалов связи.

В конце марта запустили Telegram-бот для поиска пропавших граждан. Ресурс предназначен для помощи киевлянам в поиске родственников и знакомых.