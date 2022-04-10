Национальная полиция Украины открыла горячую линию для родственников погибших в результате военных действий РФ.
Номер горячей линии – 0 894 201 867.
На странице МВД Украины в Facebook отмечается, что операторы готовы предоставить необходимую консультацию и разъяснения по похоронам.
В освобожденных от российских войск населенных пунктах полицейские круглосуточно работают над поиском и идентификацией погибших мирных людей.
В МВД попросили людей использовать эту телефонную линию по назначению. По другим вопросам обращайтесь по номерам полиции конкретного региона — перечень телефонов здесь.
Тем, у кого в Буче погибли близкие люди, но их еще не нашли, местная прокуратура советует:
- подать заявление в Бучанское районное управление полиции (г. Боярка, ул. Крещатик, 88) письменно или на линию 102 для регистрации уголовного производства;
- отдельно обратиться с соответствующим запросом о доставлении тела погибшего в Киевское городское клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы (г. Киев, ул. Докучаевская, 4) и в Киевское областное бюро судебно-медицинской экспертизы (г. Киев, ул. Оранжерейная, 7);
- по возможности предоставить образцы ДНК погибшего относительно сравнительного анализа;
- предоставить органу досудебного расследования актуальные фото погибшего человека для проверки среди неопознанных тел, подробное описание внешности, особых примет, используемых транспортных средств, мобильных терминалов связи.
В конце марта запустили Telegram-бот для поиска пропавших граждан. Ресурс предназначен для помощи киевлянам в поиске родственников и знакомых.