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Факты / Украина / Общество

Консультации и разъяснения по похоронам: открыта горячая линия для родственников погибших

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Бородянка

Национальная полиция Украины открыла горячую линию для родственников погибших в результате военных действий РФ.

Номер горячей линии – 0 894 201 867.

На странице МВД Украины в Facebook отмечается, что операторы готовы предоставить необходимую консультацию и разъяснения по похоронам.

В освобожденных от российских войск населенных пунктах полицейские круглосуточно работают над поиском и идентификацией погибших мирных людей.

В МВД попросили людей использовать эту телефонную линию по назначению. По другим вопросам обращайтесь по номерам полиции конкретного региона — перечень телефонов здесь.

Тем, у кого в Буче погибли близкие люди, но их еще не нашли, местная прокуратура советует:

  • подать заявление в Бучанское районное управление полиции (г. Боярка, ул. Крещатик, 88) письменно или на линию 102 для регистрации уголовного производства;
  • отдельно обратиться с соответствующим запросом о доставлении тела погибшего в Киевское городское клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы (г. Киев, ул. Докучаевская, 4) и в Киевское областное бюро судебно-медицинской экспертизы (г. Киев, ул. Оранжерейная, 7);
  • по возможности предоставить образцы ДНК погибшего относительно сравнительного анализа;
  • предоставить органу досудебного расследования актуальные фото погибшего человека для проверки среди неопознанных тел, подробное описание внешности, особых примет, используемых транспортных средств, мобильных терминалов связи.

В конце марта запустили Telegram-бот для поиска пропавших граждан. Ресурс предназначен для помощи киевлянам в поиске родственников и знакомых.

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Источник: МВД

Фото: Depositphotos

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