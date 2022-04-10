Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 46 день войны
Убили Убили
177 детей
Ранили Ранили
>336 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Украина / Общество

Мариуполь в окружении, враг наступает по двум направлениям — Минобороны Британии

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
український воїн

Британская разведка показала на карте, как изменилась расстановка сил в Украине. Север полностью очистился от российского нашествия, в то время как на юге и востоке продолжаются бои между украинскими войсками и рашистами.

Британское Минобороны со ссылкой на данные разведки отмечает, что незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается, и показывает свежую карту оккупированных и за которые ведутся бои территорий.

На карте видно, что россияне пока контролируют часть украинской территории.

На данный момент, бои идут на территории Луганской, Харьковской, Херсонской, Донецкой и юге Запорожской областей.

Вооруженные силы Украины осуществляют контрнаступление из Николаевской и Запорожской областей в направлении Херсонщины, которая находится под временной оккупацией.

карта бойових дій 10 квітня

Фото: Минобороны Великобритании

Из территории временно оккупированного Крымского полуострова и южного направления враг наступает на Мариуполь через Бердянск, а через территорию Мелитополя идет в направлении Запорожья.

Тяжелые бои продолжаются за Мариуполь, куда враг продолжает наступать новыми силами с территории РФ.

Смотрите также ежедневно обновляемую интерактивную карту боевых действий в Украине.

Источник: Минобороны Британии

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка