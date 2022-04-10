Британская разведка показала на карте, как изменилась расстановка сил в Украине. Север полностью очистился от российского нашествия, в то время как на юге и востоке продолжаются бои между украинскими войсками и рашистами.

Британское Минобороны со ссылкой на данные разведки отмечает, что незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается, и показывает свежую карту оккупированных и за которые ведутся бои территорий.

На карте видно, что россияне пока контролируют часть украинской территории.

На данный момент, бои идут на территории Луганской, Харьковской, Херсонской, Донецкой и юге Запорожской областей.

Вооруженные силы Украины осуществляют контрнаступление из Николаевской и Запорожской областей в направлении Херсонщины, которая находится под временной оккупацией.

Из территории временно оккупированного Крымского полуострова и южного направления враг наступает на Мариуполь через Бердянск, а через территорию Мелитополя идет в направлении Запорожья.

Тяжелые бои продолжаются за Мариуполь, куда враг продолжает наступать новыми силами с территории РФ.

Смотрите также ежедневно обновляемую интерактивную карту боевых действий в Украине.

Источник: Минобороны Британии