С начала полномасштабной войны в Украине Укрзализныця ежедневно выполняет международные эвакуационные рейсы за границу, чтобы помочь украинцам добраться до безопасных мест.
Расписание международных рейсов обновляется ежедневно.
10 апреля поезда в Польшу будут курсировать по следующему расписанию:
- 08:30 — 715/716 Киев-Пасс — Пшемысль
- 10:30 — 901/902 Днепр — Хелм
- 18:22 — 35/36 Одесса-Главная — Пшемысль
- 19:13 – 909/910 Киев-Пасс – Хелм
Рейсы в Словакию на 10 апреля 2022 года
- 11:35 – №8861 Чоп – Кишице
Рейсы в Венгрию на 10 апреля 2022 года
- 12:30 – №33 Мукачево – Будапешт
- 16:30 – №32521 Мукачево – Будапешт
Рейсы в Австрию на 10 апреля 2022 года
- 14:07 – №749/750 Киев – Вена
Все страны ЕС, граничащие с Украиной, пропускают через границу при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта гражданина Украины.
Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.