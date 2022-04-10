С начала полномасштабной войны в Украине Укрзализныця ежедневно выполняет международные эвакуационные рейсы за границу, чтобы помочь украинцам добраться до безопасных мест.

Расписание международных рейсов обновляется ежедневно.

10 апреля поезда в Польшу будут курсировать по следующему расписанию:

08:30 — 715/716 Киев-Пасс — Пшемысль

10:30 — 901/902 Днепр — Хелм

18:22 — 35/36 Одесса-Главная — Пшемысль

19:13 – 909/910 Киев-Пасс – Хелм

Рейсы в Словакию на 10 апреля 2022 года

11:35 – №8861 Чоп – Кишице

Рейсы в Венгрию на 10 апреля 2022 года

12:30 – №33 Мукачево – Будапешт

16:30 – №32521 Мукачево – Будапешт

Рейсы в Австрию на 10 апреля 2022 года

14:07 – №749/750 Киев – Вена

Все страны ЕС, граничащие с Украиной, пропускают через границу при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта гражданина Украины.

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.