РФ хочет продвинуть в состав стран-гарантов безопасности для Украины своих сторонников — Подоляк

РФ стремится заполонить состав стран-гарантов безопасности для Украины своими сторонниками, имеющими статус подчиненного России положения.

Об этом сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Подоляк также отметил, что Россия настаивает на включении и Беларуси в состав стран-гарантов безопасности для Украины.

— Это их запросная позиция. Они предлагают Беларусь, они предлагают какие-то страны, которые будут их поддерживать с точки зрения того, что эти страны имеют статус подчиненного положения России. То есть, Беларусь и Россия — это союзные государства. Понятно, что Россия хочет наполнить этот пакет стран-гарантов своими сторонниками, — сказал Подоляк.

При этом, Подоляк подчеркнул, что относиться к словам российской стороны следует как к их запросной позиции, однако Украина имеет свою позицию относительно будущих стран-гарантов безопасности.

— Для нас важно, чтобы среди гарантов были мощные страны Совбеза (ООН-ИФ), у которых мощные армии с ядерным компонентом. И это будут страны, которые будут стоять рядом с Украиной с точки зрения гарантий безопасности, — добавил он.

Напоминаем, что ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия настаивает на том, чтобы Беларусь присутствовала в перечне стран, которые предоставят гарантии безопасности Украине.