Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 45 день войны
Убили Убили
176 детей
Ранили Ранили
>324 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Украина / Общество

РФ хочет продвинуть в состав стран-гарантов безопасности для Украины своих сторонников — Подоляк

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Михайло Подоляк

РФ стремится заполонить состав стран-гарантов безопасности для Украины своими сторонниками, имеющими статус подчиненного России положения.

Об этом сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Подоляк также отметил, что Россия настаивает на включении и Беларуси в состав стран-гарантов безопасности для Украины.

— Это их запросная позиция. Они предлагают Беларусь, они предлагают какие-то страны, которые будут их поддерживать с точки зрения того, что эти страны имеют статус подчиненного положения России. То есть, Беларусь и Россия — это союзные государства. Понятно, что Россия хочет наполнить этот пакет стран-гарантов своими сторонниками, — сказал Подоляк.

При этом, Подоляк подчеркнул, что относиться к словам российской стороны следует как к их запросной позиции, однако Украина имеет свою позицию относительно будущих стран-гарантов безопасности.

— Для нас важно, чтобы среди гарантов были мощные страны Совбеза (ООН-ИФ), у которых мощные армии с ядерным компонентом. И это будут страны, которые будут стоять рядом с Украиной с точки зрения гарантий безопасности, — добавил он.

Напоминаем, что ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия настаивает на том, чтобы Беларусь присутствовала в перечне стран, которые предоставят гарантии безопасности Украине.

Читайте
Нефтяное эмбарго для России должен ввести весь цивилизованный мир - Зеленский

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Офис президента

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка