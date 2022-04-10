Stand Up for Ukraine собрала более $10,1 млрд на помощь украинским беженцам и ВПО

Stand Up for Ukraine собрала $4,6 млрд грантов и $5,5 млрд кредитов на помощь украинским беженцам и ВПО.

Гранты на $4,6 млрд США и кредиты на $5,5 млрд по итогам акции по сбору средств Stand Up for Ukraine будут направлены на поддержку 4,4 млн украинских беженцев, которые сейчас находятся в европейских странах, и 6,5 млн внутренне перемещенных лиц (ВПО) в Украине.

В релизе также сообщили, что финансовую помощь оказали и европейские страны, в частности Европейская комиссия пожертвовала $1,1 млрд, Канада – $80 млн, Бельгия — $904 млн, Хорватия — $111 млн, Чехия – $222 млн, Эстония — $0,11 млн, Финляндия – $778 млн, Ирландия – $58 млн, Италия — $400 млн, Великобритания — $0,06 млн, Словакия – $595 млн, Швеция — $333 млн, Катар – $5 млн.

Кроме того Банк развития Совета Европы сделал заявление о кредитах на сумму $1,1 млрд, а Европейский инвестиционный банк — на сумму $4,4 млрд.

Также Европейский банк реконструкции и развития подтвердил, что он выделит $1,1 млрд.

Еврокомиссии также уточнила, что с €9,1 млрд — €1, 8 млрд предназначены для внутренне перемещенных лиц в Украине, а €7, 3 млрд – для размещения беженцев в государствах-членах ЕС и соседних странах.

Акция по сбору средств Stand Up for Ukraine была организована в партнерстве с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Канады Джастином Трюдо с участием президента Польши Анджея Дуды.

Также стало известно, что корпоративные обязательства приняли на себя такие компании: Blue Bottle Coffee, Bridgewater Associates, Cisco, Coca-Cola Company, Continental Development Corporation, Crush Music, CSL Behring, DocuSign, Farmamundi Foundation, Google, Nestlé, Nespresso, Twitter, Verizon и другие.

Кроме того мероприятие поддержали более сотни артистов, спортсменов, адвокатов и граждан со всего мира.