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Факты / Украина / Общество

Символ несокрушимости: прохожая подарила Зеленскому и Джонсону керамических петушков

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Керамічні півники

Сегодня, после переговоров, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский прогулялись по центру Киева.

В частности, они прошлись по Крещатику, Майдану Независимости, Аллее Героев Небесной Сотни. Зеленский показал Джонсону мемориал павшим героям на Крещатике.

Во время прогулки к ним подошла прохожая девушка и подарила Зеленскому и Джонсону два керамических петушка.

Именно такой петушок, авторства Прокопа Бидасюка, стоял на кухонном шкафчике, который уцелел в разрушенной многоэтажке в Бородянке.

Фото кухонного шкафчика облетело весь мир, а керамический петушок стал символом несокрушимости и победы.

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