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Факты / Украина / Общество

В Польше работает программа психологической помощи украинским студентам

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
психолог

В Польше существует проект психологической помощи Зона комфорта PSRP для студентов. В рамках проекта можно воспользоваться индивидуальной, бесплатной онлайн-беседой с психотерапевтами, сообщается на сайте для украинцев gov.pl .

Каждая индивидуальная беседа со специалистом в рамках психотерапевтических консультаций длится 30 минут. Во время общения психотерапевт ответит на вопросы, которые беспокоят студента из Украины и предоставит необходимую информацию.

Примеры помощи в следующих вопросах: беспокойство по поводу близких людей, проблемы со сном или способы борьбы с тревогой.

Психологическая помощь предоставляется на украинском языке.

Проект выполняется по поручению Министра образования и науки, потому психологические консультации бесплатны.

Больше информации о психологической помощи можно найти на странице: https://wsparciepsychologiczne.psrp.org.pl/ua/

Что такое Зона комфорта PSRP

Зона комфорта PSRP – это проект психологической поддержки, который доступен всем студентам в Польше.

Студенты могут воспользоваться индивидуальной онлайн-помощью и принять участие в вебинарах, проводимых специалистами, вовлеченными в проект.

Благодаря этой инициативе может получить ответы на вопросы, которые часто беспокоят молодых людей, прежде всего, как справиться с тревогой, какие сигналы могут свидетельствовать о неудовлетворительном психическом здоровье как свое, так и близких, как продуктивно использовать время. Обо всем стоит говорить!

Страница акции https://wsparciepsychologiczne.psrp.org.pl/ru/ есть предоставление знания о психологическом здоровье. Через эту страницу можно записаться на онлайн-встречу (e-wizyta) с психотерапевтом и получить консультацию.

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Эта возможность абсолютно анонимна и безопасна. Кроме того, на странице опубликована карта, где указаны пункты поддержки, куда студенты могут обратиться, и где могут получить помощь.

Источник: gov.pl

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Фото: Depositphotos

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