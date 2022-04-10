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Факты / Украина / Общество

В Украине и за границей: контакты, которые пригодятся гражданам во время войны

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
В Украине и за границей: контакты, которые пригодятся гражданам во время войны

Во время войны в Украине возможны самые разные ситуации. Поэтому им нужно знать контакты, куда обратиться.

Министерство социальной политики перечислило номера телефонов, которые пригодятся украинцам.

В Украине:

  1. Винницкая область – (0432) 65-98-58, 65-98-71;
  2. Волынская область – (0332) 78-90-23;
  3. Днепропетровская область – (056) 740-60-65, 740-60-66, 740-60-67;
  4. Донецкая область – 099-098-21-75, 096-040-26-83;
  5. Житомирская область – (0412) 46-95-04;
  6. Закарпатская область – (0312) 65-61-67;
  7. Запорожская область – (061) 280-51-72;
  8. Ивано-Франковская область – (0342) 52-33-35;
  9. Киевская область – (04561) 5-10-07, 5-17-42;
  10. Кировоградская область – (0522) 32-13-08, 32-12-18;
  11. Луганская область – 096-334-02-34;
  12. Львовская область – (032) 277-70-02, 277-70-29;
  13. Николаевская область – 063-069-15-84;
  14. Одесская область – (048) 753-17-31;
  15. Полтавская область – (0532) 56-96-02, 60-84-74;
  16. Ровенская область – (0362) 64-01-23;
  17. Сумская область – (0542) 67-11-05 (с 9.00 до 13.00);
  18. Тернопольская область – (0352) 52-72-21;
  19. Херсонская область – (0552) 33-55-94, 33-55-62;
  20. Хмельницкая область – (0382) 65-70-78;
  21. Черкасская область – (0472) 33-07-80;
  22. Черновицкая область – (0372) 55-31-08, 55-26-93;
  23. Черниговская область – 099-741-53-78;
  24. город Киев — правобережное отделение (063-039-47-33, 050-500-19-21, 063-211-36-35, 063-712-27-92) левобережное отделение ((044) 228-66-01, 093-549-67-27, 050-966-76-50);
  • Офис Генерального прокурора по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта — (096) 755-02-40, conflict2022.ua@gmail.com
  • Горячая линия для родственников погибших от российской агрессии – 0 894 201 867;
  • Чат-бот по поиску родных — Знайди рідних;
  • Чат-бот Дитина не сама (@dytyna_ne_sama_bot) – для тех, кто готов приютить ребенка в своей семье;
  • Бесплатная и анонимная помощь профессиональных психологов – 0 800 211 444;
  • Служба, которая подскажет, что делать, если на ваших глазах оккупанты берут в плен людей — 067-650-83-32, 098-087-36-01 (круглосуточно), united.centre.ssu@gmail.com;
  • Контактный центр системы предоставления бесплатной правовой помощи – 0 800 213 103.
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За границей:

  • Поддержка детей за границей – семейные формы;
  • Куда обращаться за границей, если вы столкнулись с гендерно обусловленным и/или домашним насилием:
  1. Молдова (полиция – 112, ГО Ла Страда Молдова – 0 800 88 008, Центр прав женщин – 0 800 800 00 (бесплатная юридическая консультация));
  2. Венгрия (полиция – 107, Национальная бесплатная горячая линия – +36 80 20 55 20, okit@csalad.hu);
  3. Словакия (полиция – 158 или 112, круглосуточная бесплатная горячая линия для женщин, пострадавших от насилия – 0 800 212 212);
  4. Румыния (полиция — 112, круглосуточная бесплатная горячая линия для поддержки по вопросам домашнего насилия — 0 800 500 333, линия поддержки Ассоциации за свободу и равенство — +40 753 893 531 (психологическая и информационная поддержка), приложение для поиска сервисов помощи Bright Sky Ro);
  5. Польша (полиция — 112 или 197, Национальная польская служба экстренной помощи для пострадавших от домашнего насилия — 800 12 00 02, Центр прав женщин — 600 07 07 17 (24/7, психологическая, социальная и правовая поддержка), официальный сайт для украинцев, которые приезжают в Польшу – +48 477 21 75 75, ukraina@udsc.gov.pl).
  • Психологическая поддержка в странах ЕС – 116 123;
  • Контакты горячих линий при гендерно обусловленном и домашнем насилии.

В целом, если человек пострадал от насилия или есть риск такой ситуации, обязательно нужно обращаться в местную полицию. В большинстве европейских стран работает единственный номер вызова помощи – 112.

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Источник: Минсоцполитики

Фото: Depositphotos

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