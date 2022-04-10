Во время войны в Украине возможны самые разные ситуации. Поэтому им нужно знать контакты, куда обратиться.

Министерство социальной политики перечислило номера телефонов, которые пригодятся украинцам.

В Украине:

Винницкая область – (0432) 65-98-58, 65-98-71; Волынская область – (0332) 78-90-23; Днепропетровская область – (056) 740-60-65, 740-60-66, 740-60-67; Донецкая область – 099-098-21-75, 096-040-26-83; Житомирская область – (0412) 46-95-04; Закарпатская область – (0312) 65-61-67; Запорожская область – (061) 280-51-72; Ивано-Франковская область – (0342) 52-33-35; Киевская область – (04561) 5-10-07, 5-17-42; Кировоградская область – (0522) 32-13-08, 32-12-18; Луганская область – 096-334-02-34; Львовская область – (032) 277-70-02, 277-70-29; Николаевская область – 063-069-15-84; Одесская область – (048) 753-17-31; Полтавская область – (0532) 56-96-02, 60-84-74; Ровенская область – (0362) 64-01-23; Сумская область – (0542) 67-11-05 (с 9.00 до 13.00); Тернопольская область – (0352) 52-72-21; Херсонская область – (0552) 33-55-94, 33-55-62; Хмельницкая область – (0382) 65-70-78; Черкасская область – (0472) 33-07-80; Черновицкая область – (0372) 55-31-08, 55-26-93; Черниговская область – 099-741-53-78; город Киев — правобережное отделение (063-039-47-33, 050-500-19-21, 063-211-36-35, 063-712-27-92) левобережное отделение ((044) 228-66-01, 093-549-67-27, 050-966-76-50);

Офис Генерального прокурора по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта — (096) 755-02-40, conflict2022.ua@gmail.com

Горячая линия для родственников погибших от российской агрессии – 0 894 201 867;

Чат-бот по поиску родных — Знайди рідних

Чат-бот Дитина не сама (@dytyna_ne_sama_bot) – для тех, кто готов приютить ребенка в своей семье;

Бесплатная и анонимная помощь профессиональных психологов – 0 800 211 444;

Служба, которая подскажет, что делать, если на ваших глазах оккупанты берут в плен людей — 067-650-83-32, 098-087-36-01 (круглосуточно), united.centre.ssu@gmail.com;

Контактный центр системы предоставления бесплатной правовой помощи – 0 800 213 103.

За границей:

Поддержка детей за границей – семейные формы;

Куда обращаться за границей, если вы столкнулись с гендерно обусловленным и/или домашним насилием:

Молдова (полиция – 112, ГО Ла Страда Молдова – 0 800 88 008, Центр прав женщин – 0 800 800 00 (бесплатная юридическая консультация)); Венгрия (полиция – 107, Национальная бесплатная горячая линия – +36 80 20 55 20, okit@csalad.hu); Словакия (полиция – 158 или 112, круглосуточная бесплатная горячая линия для женщин, пострадавших от насилия – 0 800 212 212); Румыния (полиция — 112, круглосуточная бесплатная горячая линия для поддержки по вопросам домашнего насилия — 0 800 500 333, линия поддержки Ассоциации за свободу и равенство — +40 753 893 531 (психологическая и информационная поддержка), приложение для поиска сервисов помощи Bright Sky Ro); Польша (полиция — 112 или 197, Национальная польская служба экстренной помощи для пострадавших от домашнего насилия — 800 12 00 02, Центр прав женщин — 600 07 07 17 (24/7, психологическая, социальная и правовая поддержка), официальный сайт

Психологическая поддержка в странах ЕС – 116 123;

Контакты горячих линий

В целом, если человек пострадал от насилия или есть риск такой ситуации, обязательно нужно обращаться в местную полицию. В большинстве европейских стран работает единственный номер вызова помощи – 112.