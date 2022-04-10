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Факты / Украина / Общество

За сутки ООС уничтожили четыре танка, вертолет, самолет и 15 единиц наземной техники врага

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
За сутки ООС уничтожили четыре танка, вертолет, самолет и 15 единиц наземной техники врага

За сутки на Донбассе уничтожены четыре российских танка, самолет и вертолет врага.

Об этом сообщает Операция Объединенных Сил.

Группировка Объединенных сил в течение суток успешно отразил восемь атак российской армии на Донецком и Луганском направлениях.

— Наши воины нанесли урон русским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили четыре танка, восемь единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника, — говорится в сообщении.

Также сообщили, что подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет, один вертолет, четыре беспилотных летательных аппарата и три крылатых ракеты врага.

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