За сутки на Донбассе уничтожены четыре российских танка, самолет и вертолет врага.

Об этом сообщает Операция Объединенных Сил.

Группировка Объединенных сил в течение суток успешно отразил восемь атак российской армии на Донецком и Луганском направлениях.

— Наши воины нанесли урон русским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили четыре танка, восемь единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника, — говорится в сообщении.

Также сообщили, что подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет, один вертолет, четыре беспилотных летательных аппарата и три крылатых ракеты врага.