Российским бойцам формирования Свобода России, которое воюет против путинского режима на стороне Украины, выдали украинскую военную форму.

Об этом сообщили на официальной странице легиона Свобода России.

Кроме украинской полевой военной формы, они также получили атрибутику легиона Свобода России.

— Теперь мы будем воевать за Россию против режима Путина в украинской военной форме с символами нашей новой России. За Россию! За свободу! – говорится в сообщении формирования.

Ранее сообщалось, что бойцы будут оставаться в своей форме российского образца.

В подразделении отметили, что их командованием было разработана и при содействии Вооруженных сил Украины напечатана листовка-пропуск для вступления в легион.

Отмечается, что в ближайшее время такие листовки будут распространены по передовым позициям военных России.

— Мы призываем всех наших российских офицеров и солдат воспользоваться этой возможностью и, следуя инструкции в открытке, присоединится к легиону, — отметили бойцы.

В начале апреля состоялся брифинг с участием трех российских военных, изъявивших желание воевать за Украину в составе легиона. Они рассказали, как попали на территорию Украины, о зверствах русской армии и как вступить в ряды легиона.

Источник: Легион Свобода России

Фото: Легион Свобода России