Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 47 день войны
Убили Убили
183 ребенка
Ранили Ранили
>342 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 793 взрослых
Факты / Украина / Общество

Бойцы антипутинского легиона Свобода России получили форму ВСУ

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
свобода россии

Российским бойцам формирования Свобода России, которое воюет против путинского режима на стороне Украины, выдали украинскую военную форму.

Об этом сообщили на официальной странице легиона Свобода России.

Кроме украинской полевой военной формы, они также получили атрибутику легиона Свобода России.

— Теперь мы будем воевать за Россию против режима Путина в украинской военной форме с символами нашей новой России. За Россию! За свободу! – говорится в сообщении формирования.

Ранее сообщалось, что бойцы будут оставаться в своей форме российского образца.

форму ЗСУ отримує легіон Свобода Росії

Фото: Свобода России

В подразделении отметили, что их командованием было разработана и при содействии Вооруженных сил Украины напечатана листовка-пропуск для вступления в легион.

Фото: Свобода России

Отмечается, что в ближайшее время такие листовки будут распространены по передовым позициям военных России.

— Мы призываем всех наших российских офицеров и солдат воспользоваться этой возможностью и, следуя инструкции в открытке, присоединится к легиону, — отметили бойцы.

В начале апреля состоялся брифинг с участием трех российских военных, изъявивших желание воевать за Украину в составе легиона. Они рассказали, как попали на территорию Украины, о зверствах русской армии и как вступить в ряды легиона.

Источник: Легион Свобода России

Фото: Легион Свобода России

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка