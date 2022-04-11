Для переселенцев будут построены полноценные дома в 10 регионах – Тимошенко

Одной из приоритетных задач правительства по поддержке внутренне перемещенных лиц является расселение людей и постройка полноценного жилья. В частности, в ближайшее время будет воплощен ряд проектов, благодаря которым люди получат новые дома. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью Forbes.

По словам Тимошенко, людей будут расселять не в модульных сооружениях, а в полноценных квартирах, которые будут построены в 10 областях Украины.

— Люди не должны жить в спортзалах или школах. Мы выбрали проекты, которые можно реализовать за три месяца. Это будут именно квартиры – в большинстве двухкомнатные, но и однокомнатные, и трехкомнатные. После того как мы восстановим дома переселенцев в городах, где они жили до войны, они переедут, а эти квартиры будут отданы военным и всем остальным, кто стоял в очередях, — подчеркнул он.

Тимошенко отметил, что необходимо построить несколько десятков тысяч квартир, а первые квартиры уже будут доступны через три-четыре месяца.

— Существует много не введенных в эксплуатацию, но практически готовых жилых домов. В ближайший месяц государство станет их выкупать и предоставлять переселенцам. Все эти квартиры должны быть сразу с ремонтами, мебелью, с бытовой техникой, – сообщил замглавы ОП.

Первоначально будут предоставлять жилье тем, кто в результате боевых действий полностью потерял дома и проживает в объектах инфраструктуры – спортивных залах, школах и других подобных помещениях.

— Главы областей составляют списки тех, кого нужно в первую очередь переселять, – рассказал Тимошенко.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко обнародовал порядок подачи заявления на возмещение утраченного жилья вследствие боевых действий.