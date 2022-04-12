В Украине на этой неделе ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Синоптики также предупреждают о сильных порывах ветра.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

Так, во вторник, 12 апреля, в большинстве областей нашего государства синоптики прогнозируют прохладную погоду.

В восточных, некоторых центральных и северных, а также южных областях Украины ожидаются дожди. Речь идет о Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и временно оккупированном Крыме.

На востоке и северо-востоке Украины местами значительные дожди. В Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской и Донецкой областях – ночью дождь с мокрым снегом.

На остальной территории – без существенных осадков.

Температура ночью будет варьироваться от +4 тепла до -1 мороза. А в южных и восточных областях ночью будет +4-10 тепла.

Днем столбики термометров поднимутся до отметок +8-13 тепла, в Луганской и Харьковской областях местами до +14-18. В северо-восточной части Украины температура днем составит +6-8 тепла.

Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. В то же время, днем 12 апреля в Украине, кроме западных и Луганской областей, ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В Киевской области завтра будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, а днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью будет составлять +2-4 тепла, а днем – до +11 тепла.

В среду, 13 апреля, в большинстве областей Украины и оккупированном Крыму синоптики прогнозируют дожди.

На северо-востоке нашей страны (Черниговская и Сумская области) ночью местами дожди с мокрым снегом. В восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях местами значительные дожди.

На остальной территории Украины без осадков. Ветер северный и северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью будет варьироваться от 0 до +6 тепла. Днем столбики термометров поднимутся до +9-12 тепла в западных областях. В большинстве центральных и южных областей будет +5-8 тепла, в восточных регионах – +9-14.

В Киеве 13 апреля ночью без осадков, а днем небольшой дождь. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью +2-4 тепла, днем +9-11.

В четверг, 14 апреля, на всей территории Украины будет преимущественно солнечная погода, местами облачно с прояснениями.

В западных областях ветер будет южный, 5-10 м/с, на остальной территории Украины – северный и северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью в западных, северных и центральных областях синоптики прогнозируют температуру +2-4 тепла, в южных регионах — +3-5, а в восточных – местами +5-7.

Днем столбики термометров поднимутся до отметок от +10 до +16 тепла.

В Киевской области будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью температура составит +2-4 тепла, а днем – +12-14 тепла.

В пятницу, 15 апреля, в западных, северных и центральных областях пройдут дожди. В Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской областях – ночью дождь с мокрым снегом.

На востоке и юге Украины без осадков, облачно с прояснениями.

Ветер северо-западный, юго-западный и западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет варьироваться от +2 до +8 тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметок от +11 до +19 тепла.

В Киевской области ночью без осадков, а днем – дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +6-8 тепла, днем +16-18 тепла.

В субботу, 16 апреля, на всей территории Украины выпадут дожди, в западных и северных областях ночью с мокрым снегом.

Ветер северо-западный, юго-западный и западный, 7-12 м/с.

Температура ночью будет от +4 до +8 тепла. Днем в западных областях будет от +7 до +13 тепла, на севере – до +12, в центральных областях – до +15, на юге – до +18, в восточных областях Украины – до +16 тепла.

В Киевской области 16 апреля ночью и днем ожидаются дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью будет +6-8 тепла, днем – +11-13.

Ранее синоптики прогнозировали, что ближе к концу апреля столбики термометров в отдельные дни будут подниматься выше +20 тепла.