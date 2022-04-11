Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Харькова на 11 апреля 2022 года. За всеми изменениями в расписании следите на сайте https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Харькова

07:50 138/137 Хмельницкий – Лозовая

08:30 753 Харьков-Пас – Львов

10:05 264/263 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

11:00 741 Харьков-Пас-Львов

11:30 209/210 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

12:06 46/45 Лозовая – Ужгород

13:05 723 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

14:58 17/18 Полтава Юж. – Им. Т.Шевченко

19:27 795/796 Харьков-Пас – Днепр

21:08 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск

21:26 138/137 Лозовая – Хмельницкий

21:43 8/7 Харьков-Пас – Одесса-Главная

22:10 45/46 Ужгород – Лозовая

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь.

Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Фото: Укрзализныця