С начала полномасштабной войны в Украине Укрзализныця ежедневно выполняет международные эвакуационные рейсы за границу, чтобы помочь украинцам добраться до безопасных мест.

Расписание международных рейсов обновляется ежедневно.

11 апреля поезда в Польшу будут курсировать по следующему расписанию:

08:30 715/716 Киев-Пас — Винница (11:25) — Хмельницкий (13:21) — Тернополь (15:00) — Пшемысль (19:37)

19:13 67/68 Киев-Пас – (Ковель 04:22) – Варшава (13:53)

19:13 909/910 Киев-Пас – (Ковель 04:22) – Хелм (09:40)

18:22 35/36 Одесса-Главная – Хмельницкий (02:15) – Тернополь (04:23) – Львов (07:10) – Пшемысль (09:02)

17:02 814/813 Львов – Хелм (21:52)

10:30 901/902 Днепр – Каменско-Пассажирская (11:04) – Белая Церковь (18:01) – Ровно (23:45) – Ковель (02:00) – Хелм (05:17)

Рейсы в Словакию на 11 апреля 2022 года

11:35 8861 Чоп — Кошице (13:49)

16:50 961 Чоп — Кошице (18:13)

Рейсы в Венгрию на 11 апреля 2022 года

02:46 32519 Чоп — Захонь (03:28)

04:48 32539 Чоп — Захонь (05:30)

07:40 32529 Чоп Захонь (08:22)

09:43 32517 Чоп — Захонь (10:25)

12:30 33 Мукачево — Будапешт (18:37)

15:30 32513 Чоп — Захонь (16:12)

16:30 32521 Мукачево — Будапешт (22:37)

19:43 32523 Чоп — Захонь (20:25)

21:47 32511 Чоп — Захонь (22:29)

Рейсы в Австрию на 11 апреля 2022 года

14:07 749/750 Киев-Пас — Вена (11:22)

Все страны ЕС, граничащие с Украиной, пропускают через границу при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта гражданина Украины.

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.