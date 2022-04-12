В Херсонской области из-за действий российских захватчиков возникла угроза экологической катастрофы.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова. По ее данным, на одном из крупнейших предприятий Европы по производству куриных яиц, птицефабрика Чернобаевская в Херсонской области, погибли уже около 4 млн кур. Из-за этого регион находится на пороге экологической катастрофы.

— Вследствие вражеских обстрелов прервалось электроснабжение, и хозяйство осталось без возможности кормить птицу и вывозить готовую продукцию. Несмотря на опасность работникам птицефабрики удалось раздать около 90 тыс. кур и более 1,4 млн яиц местному населению и соседним фермам, — отметила она.

Денисова утверждает, что мертвых птиц похоронили, пытаясь избежать опасности бактериального заражения, защитить подземные воды и почву от загрязнения.

Омбудсмен добавила, что российские захватчики обокрали птицефабрику, вынесли почти всю технику и личное имущество работников. Возобновить работу предприятия пока невозможно.

— Умышленное нападение, когда известно, что оно станет причиной случайного широкого, долгосрочного и серьезного вреда окружающей природной среде, является военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского статута Международного уголовного суда, — подчеркнула она.

Денисова уже передала эти факты военных преступлений России в Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом.

Источник: Людмила Денисова