В Житомирской области женщина может сесть за решетку за отрицание вооруженной агрессии РФ в Украине

В Житомирской области правоохранители прекратили деятельность очередной коллаборантки, публично отрицавшей через социальные сети полномасштабную вооруженную агрессию России против Украины.

По данным Национальной полиции, в конце марта открыли уголовное производство по факту публичного распространения в одной из соцсетей утверждений о поддержке действий российского агрессора в Украине.

В субботу, 9 апреля, правоохранители провели обыск по месту жительства подозреваемой и изъяли несколько вещей, которыми можно документально подтвердить противоправную деятельность женщины.

В частности, полицейские обнаружили телефон, компьютерную технику и другие показания. Все эти вещи планируют направить на проведение соответствующих экспертных исследований.

Гражданку доставили в районное управление для предоставления соответствующих объяснений. Следователи осуществляют досудебное расследование по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 111-1 (Колаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Наибольшее наказание по статье предусматривает тюремное заключение до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до 15 лет и возможной конфискацией имущества.