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Факты / Украина / Общество

Немецкие военные подготовили первый эвакуационный рейс для раненых украинцев

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Немецкие военные подготовили первый эвакуационный рейс для раненых украинцев

Вооруженные силы Германии подготовили первый эвакуационный рейс, которым должны перевезти раненых украинских гражданских.

Это будет первая эвакуация с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Специальный Airbus A310 MedEvac ВВС вылетел в понедельник, 11 апреля, с военного аэродрома Кельн-Ван в город Жешув (Польша), который находится в 90 км от украинской границы.

Этот самолет должен доставить детей и взрослых в Германию, чтобы им предоставили необходимую медицинскую помощь.

Ранее раненых украинских бойцов перевозили в Германию другим путем.

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Война в Украине длится уже больше месяца, 24 февраля российские войска вторглись в страну с разных направлений. С тех пор значительная часть украинских граждан, преимущественно женщины и дети, выехали в разные страны ЕС, в том числе в Германию.

Запад поддерживает Украину, передавая стране гуманитарную помощь – медикаменты, вещи, продукты питания. Это помогает избежать гуманитарной катастрофы в отдельных населенных пунктах.

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Источник: CNN

Фото: Pexels

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