Вооруженные силы Германии подготовили первый эвакуационный рейс, которым должны перевезти раненых украинских гражданских.

Это будет первая эвакуация с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Специальный Airbus A310 MedEvac ВВС вылетел в понедельник, 11 апреля, с военного аэродрома Кельн-Ван в город Жешув (Польша), который находится в 90 км от украинской границы.

Этот самолет должен доставить детей и взрослых в Германию, чтобы им предоставили необходимую медицинскую помощь.

Ранее раненых украинских бойцов перевозили в Германию другим путем.

Война в Украине длится уже больше месяца, 24 февраля российские войска вторглись в страну с разных направлений. С тех пор значительная часть украинских граждан, преимущественно женщины и дети, выехали в разные страны ЕС, в том числе в Германию.

Запад поддерживает Украину, передавая стране гуманитарную помощь – медикаменты, вещи, продукты питания. Это помогает избежать гуманитарной катастрофы в отдельных населенных пунктах.