Пересечение границы с ребенком с инвалидностью — какие документы нужно иметь

Во время действия военного положения в Украине правила, регулирующие выезд ребенка, в частности с инвалидностью, за границу, упрощены.
Такие дети и сопровождающие их лица могут сделать это вне общей очереди.
Какие документы нужно иметь:
- документ, удостоверяющий личность ребенка;
- один документ на выбор — удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи (там должна быть указана категория “ребенок с инвалидностью”), справку о получении государственной социальной помощи, индивидуальную программу реабилитации, выданную врачебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения, или медицинское заключение ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.
Сопровождать такого ребенка может мать и/или отец, другие родственники, опекун, попечитель, один или оба приемных родителя, родители-воспитатели.
В то же время нужно иметь документальное подтверждение, что лицо имеет право это делать — справку о родственных связях или полномочиях.
Из-за войны в Украине граждане, в частности женщины и дети, массово покидают дома и вынуждены ехать в западные регионы страны или за границу. Чтобы избежать проблем на границе, нужно заранее готовиться к этому – проверить наличие всех необходимых документов и разрешений.
Источник: Елена Зеленская