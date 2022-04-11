Пересечение границы с ребенком с инвалидностью — какие документы нужно иметь

Во время действия военного положения в Украине правила, регулирующие выезд ребенка, в частности с инвалидностью, за границу, упрощены.

Такие дети и сопровождающие их лица могут сделать это вне общей очереди.

Какие документы нужно иметь:

документ, удостоверяющий личность ребенка;

один документ на выбор — удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи (там должна быть указана категория “ребенок с инвалидностью”), справку о получении государственной социальной помощи, индивидуальную программу реабилитации, выданную врачебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения, или медицинское заключение ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Сопровождать такого ребенка может мать и/или отец, другие родственники, опекун, попечитель, один или оба приемных родителя, родители-воспитатели.

В то же время нужно иметь документальное подтверждение, что лицо имеет право это делать — справку о родственных связях или полномочиях.

Из-за войны в Украине граждане, в частности женщины и дети, массово покидают дома и вынуждены ехать в западные регионы страны или за границу. Чтобы избежать проблем на границе, нужно заранее готовиться к этому – проверить наличие всех необходимых документов и разрешений.

Источник: Елена Зеленская