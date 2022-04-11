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Факты / Украина / Общество

Что с работой в условиях войны? Минэкономики запустило чат-бот с ответами

Ольга Тыщук Директор департамента интернет-проектов Starlight News
Что с работой в условиях войны? Минэкономики запустило чат-бот с ответами

Команда Министерства экономики запустила чат-бот @TrudEconomBot в Telegram, позволяющий быстро получить информацию о трудовых отношениях в условиях военного положения.

Подробнее об этом рассказала первая вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

— Простой, нативный интерфейс поможет быстро сориентироваться и узнать все, что вас интересует, — отметила Свириденко.

Бот в формате ответов на часто задаваемые вопросы предоставляет информацию о принятии и увольнении с работы, режиме рабочего времени, отпуске, оплате труда, гарантии для защитников Украины, ведении документации и представлении отчетности, а также проверке и ответственности за нарушение.

— Благодаря @TrudEconomBot украинцы будут ознакомлены с новым трудовым законодательством и найдут для себя самые оптимальные пути адаптации к реалиям военной экономики, – добавила министр.

По ее словам, на сегодняшний день одной из приоритетных задач для правительства является максимально обеспечить работой всех трудоспособных граждан, чтобы восстановить экономическую активность и укрепить способность нашей страны сопротивляться и побеждать российских агрессоров.

Напомним, ранее Юлия Свириденко сообщила об изменениях в ряде программ по кредитованию предприятий, которые позволят бизнесменам проще получать кредитные средства.

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