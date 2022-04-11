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Факты / Украина / Общество

В Сумской области восстанавливают инфраструктуру после вторжения военных РФ — Живицкий

Юля Захарченко редактор ленты
В Сумской области восстанавливают инфраструктуру после вторжения военных РФ — Живицкий

В Сумской области началось восстановление гражданской инфраструктуры после последствий вторжения российских военных.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий подвел итоги дня в регионе. По его словам, 10 апреля на территории области все было относительно спокойно.

– Спасибо каждому, кто эту тишину обеспечил. Такая-себе настоящая неделя, хоть и в условиях полномасштабной войны, — отметил он.

Живицкий рассказал, что Сумская область получит 250 млн грн из резервного фонда государственного бюджета. Деньги планируют направить на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления подачи тепла, воды, газа и электроэнергии.

Также средства выделят на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды.

С четверга, 7 апреля, в Сумской области начали курсировать пригородные поезда. В настоящее время они бесплатно перевозят пассажиров, а перевозчики работают над восстановлением новых направлений.

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Фото: Depositphotos

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