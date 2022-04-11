Из-за военного положения в Украине и масштабного вторжения российско-оккупационных войск в разных городах и населенных пунктах ввели комендантский час.

Согласно действующему законодательству, ограничения на передвижение в определенные часы суток без документов могут быть введены в случае чрезвычайного или военного положения.

Комендантский час в Украине 2022

Киев – с 21.00 до 6.00;

Киевская область – с 21.00 до 6.00;

Волынская область – с 22.00 до 6.00;

Винницкая область – с 22.00 до 6.00;

Днепропетровская область – с 20.00 до 6.00;

Донецкая область — с 18.00 до 6.00;

Житомирская область – с 22.00 до 6.00;

Закарпатская область – не вводили;

Запорожская область и Запорожье – 9 и 10 апреля – с 21.00 до 5.00;

Ивано-Франковская область – с 22.00 до 7.00;

Кировоградская область – с 20.00 до 6.00;

Львовская область – с 22.00 до 6.00;

Николаевская область – с 19.00 до 6.00;

Одесская область – с 19.00 до 6.00;

Полтавская область – с 19.00 до 6.00;

Ровенская область — с 22.00 до 6.00;

Сумская область – с 21.00 до 5.00;

Тернопольская область — с 22.00 до 6.00;

Харьковская область – с 18.00 до 6.00;

Херсонская область – с 22.00 до 6.00; в Херсоне — с 20.00 до 6.00;

Хмельницкая область – с 21.00 до 6.00.

Черкасская область – с 20.00 до 6.00; в Умани — с 19.00 до 6.00;

Черновицкая область — с 22.00 до 6.00;

Черниговская область – с 20.00 до 6.00.

Общественный транспорт во время комендантского часа в городах и населенных пунктах не будет работать. В то же время станции метрополитена в Киеве, Харькове, Днепре и Кривом Роге будут оставаться доступными для укрытия в круглосуточном режиме. Граждан призывают оставаться дома.

Чтобы передвигаться в регионах при крайней необходимости во время комендантского часа, обязательно нужно иметь с собой документы, подтверждающие вашу личность.

Решением Совета обороны Житомирской области на всей территории области ввели запрет на продажу алкогольных напитков.

В Киеве с 1 апреля сняли запрет на продажу алкоголя. Алкогольные напитки можно покупать в магазинах и в заведениях сферы обслуживания с 11.00 до 16.00.

В Ровенской области с 16 марта возобновили продажу пива. В Волынской области с 17 марта возобновили продажу пива, вина и слабоалкогольных напитков.

Читайте Кабмин принял постановление о выплате пенсий и соцвыплат на время военного положения

6 апреля в столичной подземке возобновил работу пересадочный узел Площадь Льва Толстого – Дворец спорта. Также работает пересадка на станциях Золотые ворота – Театральная. Как работает Киевский метрополитен, читайте в материале.

Также в Киеве возобновил работу наземный транспорт: как ходят автобусы и трамваи.