Какое взятие Одессы и снова Киева? Арестович назвал такие “планы” РФ элементами информборьбы

У россиян главная ставка – это окончательное взятие Мариуполя. А также оцепление наших войск по направлению из Изюма в сторону Днепра. На большее им не хватит сил. Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

— По поводу перспектив, я думаю, что они 50 на 50. Мы с вами об этом говорим. Это значит, что об этом знает военно-политическое руководство страны и принимает соответствующие меры, — сказал он.

Арестович отметил, что “то, что Россия может и хочет сделать – это две разных вещи”. Он отметил, что россияне сначала объявляют наполеоновские планы, как они “все захватят и поделят”, но у них ничего не получается.

– Так и сейчас. Они атакуют Харьков, хотят взять Днепр и Запорожье и от Одессы пойти на Киев. Нужно воспринимать это как элементы информационной борьбы. Они будут “сбрасывать” ядерное оружие, химическое и “окружать Киев”. Резерв, который они накопили, очень разнородный, слабый, а по качеству эта группировка менее качественная, чем та, что была в начале. Если мы справились с элитными частями, которые в начале хотели это сделать, то имеющиеся сейчас части не способны сделать такую ​​задачу.

Он привел пример: на линии Угледар – Марьянка, где у россиян участок наступления, они не могут уже шестые сутки продвинуться даже на 200 метров.

— Какое взятие Одессы, снова Киева, Харькова и Запорожья? Это планы, которые можно рассматривать только с легкой иронией.

Арестович отметил, что по Днепру, Одессе, Запорожью и Харькову возможны только ракетные удары из-за того, что на вооружении в России очень много ракет.