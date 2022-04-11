Украинцев больше всего вдохновляют мысли о завершении полномасштабной войны уже в ближайшем будущем, вступлении в Европейский Союз и улучшении политического климата в государстве.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательскими компаниями Gradus Research (Украина) и Cygnal (США).

Так, больше всего украинцев вдохновляет мысль о возможном завершении войны в ближайшее время (об этом заявили 75% респондентов).

На втором месте – вероятное вступление Украины в Евросоюз (39%), а на третьем – ожидание улучшения политического климата в нашей стране (35%).

Кроме того, значительная часть респондентов верит в экономическое развитие Украины после завершения войны (32%) и повышение материального благосостояния (29%).

Еще 20% респондентов вдохновляет мысль о возможном вступлении Украины в НАТО, 19% – о снижении цен на коммунальные услуги, 17% – о получении работы, 11% – о путешествиях за границу, 10% – о рождении детей (или внуков), 8% – об открытии собственного бизнеса, 7% – о браке, 6% – о карьерном росте, преодолении коронавируса и отпуске, 5% – о переезде за границу.

В то же время больше всего пугают украинцев три вещи:

• неопределенность относительно продолжительности войны в Украине (64%);

• страх за жизни близких (56%);

• финансовые затруднения (35%).

Кроме того, 29% украинцев пугает возможное ухудшение общего экономического состояния, 28% – неопределенность и безработица, 27% – угроза потери недвижимости или денег, 22% – страх смерти, 20% – мысль о социально-политической ситуации в стране, 19% – события, связанные со здоровьем близких людей.

В то же время 18% испытывают страх перед недостатком продовольствия, 16% – страх за состояние своего здоровья, 15% – страх из-за связанных с работой событий, по 14% – страх перед нехваткой медикаментов и из-за возможного отсутствия государственной поддержки, 13% – страх потерять работу.

В условиях войны украинцы также испытывают очень высокий стресс.

Наиболее распространенными эмоциональными состояниями, которые испытывают люди, являются напряжение и гнев (особенно эти состояния преобладают среди мужчин). Женщины часто находятся в состоянии страха.

– Основным фактором стресса является война, в частности, переживания о безопасности близких, о собственной жизни и об утрате источников доходов… Самый большой вызов, с которым пытаются справиться респонденты, – это безопасность. Под безопасностью они понимают безопасное расположение дома, отсутствие ракетных ударов и обстрелов, безопасность передвижения по городу/предместьям, — отмечается в результатах исследования.

Так, развязанная РФ полномасштабная война в Украине и угроза дальнейшей эскалации являются основными причинами нервозности или стресса для 77% и 51% респондентов соответственно.

Еще 41% опрошенных испытывают стресс из-за финансовых трудностей, 34% – из-за возможной угрозы Третьей мировой войны, 32% – из-за безработицы, 24% – из-за социально-политической ситуации в стране, 22% – из-за состояния здоровья близких людей, 18% – из-за проблем на работе, 17% – из-за состояния своего здоровья, 12% – из-за возможной угрозы нападения РФ на другие страны.

Наиболее распространенными аспектами полномасштабного вторжения РФ в Украину, которые влекут за собой стресс у украинцев, являются: безопасность близких людей (80%), риск смерти во время военных действий (53%) и потеря источника дохода или работы (48%).

Кроме того, украинцев беспокоят проблемы, связанные с доступом к продовольствию (30%), проблемы со связью с друзьями или родственниками (29%), проблемы, связанные с доступом к лекарствам (28%), страх, связанный с изменением места жительства (14%), отсутствие возможности покинуть свой населенный пункт (14%).

Опрос проводился 1 апреля 2022 года методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Целевая аудитория: украинцы в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие в городах с количеством жителей более 50 тыс. Всего было опрошено 1 000 респондентов.

Источник: Gradus Research

Фото: Gradus Research