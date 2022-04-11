Военнослужащие 54 отдельной механизированной бригады уже в третий раз разгромили колонну российских захватчиков в одном и том же месте в Донецкой области.

В сети в понедельник, 11 апреля, было опубликовано видео уничтожения российских танков.

— Поговорка “Первый блин комом” точно не о российских оккупантах. Ибо они не способны достичь результата и в третий раз. А причина тому — их несуразность и профессионализм украинских воинов, которые трижды подряд сожгли колонны техники агрессора, решившего перейти в наступление на одном из направлений Донецкой области, — прокомментировали военные видео.

Благодаря искусным действиям воинов 54-й ОМБр было уничтожено не менее двух танков оккупантов, еще несколько машин были подбиты.

— И такая судьба ждет каждого кремлевского убийцу, который придет “асвобаждать” Украину. Мы освободились давно, а вы все еще крепостные в руках вашего недоцаря. Бегите, пока есть возможность, – добавили в фонде Вернись живым.

Накануне в Харьковской области подразделение противовоздушной обороны 95 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ успешно уничтожила российский БПЛА Орлан-10 из ПЗРК британского производства Starstreak.

Это уже второй сбитый многоцелевой беспилотный авиационный комплекс Орлан-10 рашистов.

Источник: Вернись живым