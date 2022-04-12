Без газоснабжения остаются более 293 тыс. абонентов — Минэнергетики

За прошлый день в Украине удалось восстановить электроснабжение более 51,7 тыс. потребителей, а газоснабжение – более 5,7 тыс. абонентов.

Специалисты прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно вернуть энергоснабжение украинским гражданам.

По данным Министерства энергетики Украины, поставки электричества возобновили в Днепропетровской области – 25 тыс. потребителей, Киевской – 13,8 тыс., Харьковской – 5 тыс., Донецкой – 4,8 тыс., Николаевской – 2,6 тыс., Запорожской – 500 потребителям.

Однако на некоторых территориях Украины аварийно-восстановительные работы осложнены или временно невозможны из-за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений, отметили в Минэнергетики.

По состоянию на 12 апреля, в Украине остаются обесточенными более 974 населенных пунктов, то есть всего около 725,9 тыс. потребителей.

Сейчас без газоснабжения остаются более 293 тыс. абонентов, однако специалисты работают над тем, чтобы максимально возобновить предоставление коммунальных услуг украинцам.