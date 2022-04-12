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Факты / Украина / Общество

Эвакуационные поезда на 12 апреля 2022: направления и расписание рейсов

Юля Захарченко редактор ленты
Эвакуационные поезда на 12 апреля 2022: направления и расписание рейсов

С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.

12 апреля поезда по станции Киев будут курсировать по следующему расписанию:

  • 02: 00 — 111/112 Харьков-Пас — Львов
  • 03: 11-264/263 Киев-Пас — Харьков-Пас
  • 04:02 — 21/22 Харьков-Пасс — Трускавец
  • 04:10 — 142/141 Львов — Лозовая
  • 05:19 — 138/137 Хмельницкий — Лозовая
  • 05:38 — 138/137 Лозовая — Хмельницкий
  • 06: 40 — 60/58 Чоп — Киев-Пас
  • 08:00 — 722 Киев-Пасс — Харьков-Пасс
  • 08:30 — 715/716 Киев-Пас — Пшемысль
  • 08: 54 — 1/2 Ивано-Франковск — Харьков-Пас
  • 12:06 — 45/46 Ужгород — Лозовая
  • 12:17 — 885 Киев-Пасс — Ровно
  • 14: 07 — 749/750 Киев-Пас — Ивано-Франковск
  • 14:07 — 749/75Київ-Пас — Вена
  • 14:25 — 769/770 Киев-Пас — Каменец — Подольский
  • 15:02 — 55/56 Киев-Пас — Рахов
  • 15:05 — 142/141 Лозовая — Львов
  • 15:17 — 867 Киев-Пас — Гречаны
  • 17:09 — 13/14 Киев-Пас — Солотвино
  • 17:42 — 790/789 Киев-Пас — Кропивницкий
  • 17:42 — 792/799Київ-Пасс — Кременчуг
  • 18:30 — 81/82 Киев-Пасс — Ужгород
  • 18: 45 — 264/263 Харьков-Пас — Киев-Пас
  • 19:06 — 44/46 Киев-Пасс — Ивано-Франковск
  • 19:13 — 67/68 Киев-Пас — Варшава
  • 19:13 — 909/910 Киев-Пас — Хелм
  • 19:48 — 95/96 Киев-Пас — Рахов
  • 20:05 — 29/30 Киев-Пасс — Ужгород
  • 20:12 — 49/50 Киев-Пас — Трускавец
  • 20:21 — 57/59 Киев-Пас — Ворохта
  • 20:21 — 60/56 Киев-Пас — Чоп
  • 21:07 — 38/37 Киев-Пасс — Запорожье-1
  • 21:15 — 105/106 Киев-Пасс — Одесса-Главная
  • 21:22 — 97/98 Киев-Пас — Ковель
  • 21: 28-76/76 Киев-Пас-Кривой Рог
  • 22:22 — 7/8 Киев-Пас — Черновцы
  • 22:27 — 46/46 Лозовая — Ужгород
  • 22:37 — 91/92 Киев-Пасс — Львов
  • 23: 46 — 771/772 Киев-Пас — Хмельницкий

Рейсы по станции Одесса 12 апреля 2022 

  • 14: 15 26/25 Одесса-Главная — Рахов
  • 18: 13 78/77 Ровно — Ковель
  • 18: 22 35/36 Одесса-Главная — Пшемысль
  • 18: 22 38/37 Одесса-Главная — Ужгород
  • 20:49 136/135 Хмельницкий — Черновцы
  • 21: 31 12/11 Одесса-Главная — Львов
  • 21:56 54/53 Одесса-Главная — Днепр
  • 21: 56 564/563 Одесса-Главная — Кривой Рог
  • 22:03 105/106 Одесса-Главная — Киев-Пассажирский
  • 22: 25 8/7 Одесса-Главная — Харьков-Пас
  • 22: 32 238/237 Одесса-Главная — Ужгород
  • 23:28 117/118 Одесса-Главная — Измаил

Рейсы по станции Полтава 12 апреля 2022 

Полтава Южная:

  • 00: 02 8/7 Харьков-Пас-Одесса-Главная
  • 07: 47 8/7 Одесса-Главная-Харьков-Пас
  • 10: 41 17/18 Львов-Харьков-Пас
  • 14: 15 149/150 Знаменка — Львов
  • 17: 41 15/16 Харьков-Пас-Ивано-Франковск

Полтава Киевская:

  • 00:04 138/137 Лозовая — Хмельницкий
  • 03: 11 264/263 Киев-Пас-Харьков-Пас
  • 05:19 138/137 Хмельницкий — Лозовая
  • 08: 54 1/2 Ивано-Франковск-Харьков-Пас
  • 12: 54 264/263 Харьков-Пас-Киев-Пас
  • 19: 25 111/112 Харьков-Пас-Львов

Рейсы по станции Харьков 12 апреля 2022 

  • 08: 30 753 Харьков-Пас — Львов
  • 10: 05 264/263 Харьков-Пас — Киев-Пас
  • 11: 00 741 Харьков-Пас — Львов
  • 11: 30 229/230 Харьков — Пас-Ужгород
  • 12: 06 46/46 Лозовая — Ужгород
  • 13: 05 723 Харьков-Пас — Киев-Пас
  • 14: 58 15/16 Харьков-Пас — Ивано-Франковск
  • 16: 13 111/112 Харьков-Пас — Львов
  • 19: 27 795/796 Харьков-Пас — Днепр
  • 20: 15 21/22 Харьков-Пас — Трускавец
  • 21:26 138/137 Лозовая — Хмельницкий
  • 21: 43 8/7 Харьков-Пас — Одесса-Главная
  • 22: 40 45/46 Ужгород — Лозовая

Рейсы по станции Винница 12 апреля 2022 

  • 00: 28 105/106 Киев-Пас-Одесса-Главная
  • 00: 58 78/77 Ровно-Ковель
  • 02: 35 771/772 Киев-Пас-Хмельницкий
  • 03:42 57/59 Ворохта — Киев-Пассажирский
  • 03: 42 60/58 Чоп-Киев-Пас
  • 03:54 105/106 Одесса-Главная — Киев-Пассажирский
  • 04:31 81/82 Ужгород — Киев-Пассажирский
  • 04: 42 50/49 Трускавец-Киев-Пас
  • 05:46 86/85 Запорожье-1 — Тернополь
  • 06: 03 56/55 Рахов — Киев-Пас
  • 06: 47 769/770 Каменец — Подольский-Киев-Пас
  • 07:53 715/716 Пшемысль — Киев-Пассажирский
  • 09:16 138/137 Лозовая — Хмельницкий
  • 11:25 715/716 Киев-Пас — Пшемысль
  • 16: 41 771/772 Хмельницкий-Киев-Пас
  • 17:20 769/770 Киев-Пас — Каменец — Подольский
  • 18: 07 55/56 Киев-Пас-Рахов
  • 19:42 138/137 Хмельницкий — Лозовая
  • 21: 45 81/82 Киев-Пас-Ужгород
  • 23:17 49/50 Киев-Пас — Трускавец
  • 23: 26 57/59 Киев-Пас-Ворохта
  • 23: 26 60/58 — Киев-Пас-Чоп

Рейсы по станции Запорожье 12 апреля 2022 

  • 12: 20 120/119 Запорожье-1-Львов
  • 14: 45 4/3 Запорожье-1 — Львов
  • 16:05 86/85 Запорожье-1 — Тернополь
  • 16: 05 88/87 Казатин — Ковель
  • 21: 38 38/37 Запорожье-1 — Каменское-Пассажирская

Рейсы по станции Днепр на 12 апреля 2022

  • 05: 00 38/37 Киев-Пас — Запорожье-1
  • 06:23 796/795 Днепр — Лозовая
  • 09:27 5/6 Ивано-Франковск — Запорожье-1
  • 10: 30 901/902 Днепр — Хелм
  • 14: 26 41/42 Днепр — Трускавец
  • 16: 39 4/3 Запорожье-1 — Львов
  • 17:00 236/235 Покровск — Черновцы
  • 17: 00 797 Днепр — Львов
  • 17: 30 232/231 Днепр — Львов
  • 18:09 86/86 Запорожье-1 — Тернополь
  • 18: 09 88/87 Казатин — Ковель
  • 20: 00 234/233 Покровск — Чоп
  • 21: 57 92/96 Лозовая — Пятихатки
  • 23: 26 38/37 Запорожье-1 — Каменское-Пассажирская

Дополнительные эвакуационные рейсы на 12 апреля 2022 

Покровск:

  • 10:00 — 240/239 Покровск — Тернополь
  • 14:00 — 241/242 Покровск — Львов
  • 16:30 — 234/233 Покровск — Чоп
  • 17:30 — 225/226 Покровск — Черновцы

Львов:

  • 14:00 — 241/242 Львов — Днепр
  • 22:00 — 274/273 Львов — Полтава Южная

Другие:

  • 06: 00-209/210 Ивано — Франковск — Харьков-Пас.
  • 08:30 — 240/239 Тернополь — Днепр
  • 11:20 — 274/273 Славянск — Львов
  • 11: 30 — 209/210 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск
  • 14:00 — 5501 Новозолотаревка — Лозовая
  • 21: 30 — 236/235 Черновцы — Киев-Пас
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

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Фото: Укрзализныця

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