С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.

12 апреля поезда по станции Киев будут курсировать по следующему расписанию:

02: 00 — 111/112 Харьков-Пас — Львов

03: 11-264/263 Киев-Пас — Харьков-Пас

04:02 — 21/22 Харьков-Пасс — Трускавец

04:10 — 142/141 Львов — Лозовая

05:19 — 138/137 Хмельницкий — Лозовая

05:38 — 138/137 Лозовая — Хмельницкий

06: 40 — 60/58 Чоп — Киев-Пас

08:00 — 722 Киев-Пасс — Харьков-Пасс

08:30 — 715/716 Киев-Пас — Пшемысль

08: 54 — 1/2 Ивано-Франковск — Харьков-Пас

12:06 — 45/46 Ужгород — Лозовая

12:17 — 885 Киев-Пасс — Ровно

14: 07 — 749/750 Киев-Пас — Ивано-Франковск

14:07 — 749/75Київ-Пас — Вена

14:25 — 769/770 Киев-Пас — Каменец — Подольский

15:02 — 55/56 Киев-Пас — Рахов

15:05 — 142/141 Лозовая — Львов

15:17 — 867 Киев-Пас — Гречаны

17:09 — 13/14 Киев-Пас — Солотвино

17:42 — 790/789 Киев-Пас — Кропивницкий

17:42 — 792/799Київ-Пасс — Кременчуг

18:30 — 81/82 Киев-Пасс — Ужгород

18: 45 — 264/263 Харьков-Пас — Киев-Пас

19:06 — 44/46 Киев-Пасс — Ивано-Франковск

19:13 — 67/68 Киев-Пас — Варшава

19:13 — 909/910 Киев-Пас — Хелм

19:48 — 95/96 Киев-Пас — Рахов

20:05 — 29/30 Киев-Пасс — Ужгород

20:12 — 49/50 Киев-Пас — Трускавец

20:21 — 57/59 Киев-Пас — Ворохта

20:21 — 60/56 Киев-Пас — Чоп

21:07 — 38/37 Киев-Пасс — Запорожье-1

21:15 — 105/106 Киев-Пасс — Одесса-Главная

21:22 — 97/98 Киев-Пас — Ковель

21: 28-76/76 Киев-Пас-Кривой Рог

22:22 — 7/8 Киев-Пас — Черновцы

22:27 — 46/46 Лозовая — Ужгород

22:37 — 91/92 Киев-Пасс — Львов

23: 46 — 771/772 Киев-Пас — Хмельницкий

Рейсы по станции Одесса 12 апреля 2022

14: 15 26/25 Одесса-Главная — Рахов

18: 13 78/77 Ровно — Ковель

18: 22 35/36 Одесса-Главная — Пшемысль

18: 22 38/37 Одесса-Главная — Ужгород

20:49 136/135 Хмельницкий — Черновцы

21: 31 12/11 Одесса-Главная — Львов

21:56 54/53 Одесса-Главная — Днепр

21: 56 564/563 Одесса-Главная — Кривой Рог

22:03 105/106 Одесса-Главная — Киев-Пассажирский

22: 25 8/7 Одесса-Главная — Харьков-Пас

22: 32 238/237 Одесса-Главная — Ужгород

23:28 117/118 Одесса-Главная — Измаил

Рейсы по станции Полтава 12 апреля 2022

Полтава Южная:

00: 02 8/7 Харьков-Пас-Одесса-Главная

07: 47 8/7 Одесса-Главная-Харьков-Пас

10: 41 17/18 Львов-Харьков-Пас

14: 15 149/150 Знаменка — Львов

17: 41 15/16 Харьков-Пас-Ивано-Франковск

Полтава Киевская:

00:04 138/137 Лозовая — Хмельницкий

03: 11 264/263 Киев-Пас-Харьков-Пас

05:19 138/137 Хмельницкий — Лозовая

08: 54 1/2 Ивано-Франковск-Харьков-Пас

12: 54 264/263 Харьков-Пас-Киев-Пас

19: 25 111/112 Харьков-Пас-Львов

Рейсы по станции Харьков 12 апреля 2022

08: 30 753 Харьков-Пас — Львов

10: 05 264/263 Харьков-Пас — Киев-Пас

11: 00 741 Харьков-Пас — Львов

11: 30 229/230 Харьков — Пас-Ужгород

12: 06 46/46 Лозовая — Ужгород

13: 05 723 Харьков-Пас — Киев-Пас

14: 58 15/16 Харьков-Пас — Ивано-Франковск

16: 13 111/112 Харьков-Пас — Львов

19: 27 795/796 Харьков-Пас — Днепр

20: 15 21/22 Харьков-Пас — Трускавец

21:26 138/137 Лозовая — Хмельницкий

21: 43 8/7 Харьков-Пас — Одесса-Главная

22: 40 45/46 Ужгород — Лозовая

Рейсы по станции Винница 12 апреля 2022

00: 28 105/106 Киев-Пас-Одесса-Главная

00: 58 78/77 Ровно-Ковель

02: 35 771/772 Киев-Пас-Хмельницкий

03:42 57/59 Ворохта — Киев-Пассажирский

03: 42 60/58 Чоп-Киев-Пас

03:54 105/106 Одесса-Главная — Киев-Пассажирский

04:31 81/82 Ужгород — Киев-Пассажирский

04: 42 50/49 Трускавец-Киев-Пас

05:46 86/85 Запорожье-1 — Тернополь

06: 03 56/55 Рахов — Киев-Пас

06: 47 769/770 Каменец — Подольский-Киев-Пас

07:53 715/716 Пшемысль — Киев-Пассажирский

09:16 138/137 Лозовая — Хмельницкий

11:25 715/716 Киев-Пас — Пшемысль

16: 41 771/772 Хмельницкий-Киев-Пас

17:20 769/770 Киев-Пас — Каменец — Подольский

18: 07 55/56 Киев-Пас-Рахов

19:42 138/137 Хмельницкий — Лозовая

21: 45 81/82 Киев-Пас-Ужгород

23:17 49/50 Киев-Пас — Трускавец

23: 26 57/59 Киев-Пас-Ворохта

23: 26 60/58 — Киев-Пас-Чоп

Рейсы по станции Запорожье 12 апреля 2022

12: 20 120/119 Запорожье-1-Львов

14: 45 4/3 Запорожье-1 — Львов

16:05 86/85 Запорожье-1 — Тернополь

16: 05 88/87 Казатин — Ковель

21: 38 38/37 Запорожье-1 — Каменское-Пассажирская

Рейсы по станции Днепр на 12 апреля 2022

05: 00 38/37 Киев-Пас — Запорожье-1

06:23 796/795 Днепр — Лозовая

09:27 5/6 Ивано-Франковск — Запорожье-1

10: 30 901/902 Днепр — Хелм

14: 26 41/42 Днепр — Трускавец

16: 39 4/3 Запорожье-1 — Львов

17:00 236/235 Покровск — Черновцы

17: 00 797 Днепр — Львов

17: 30 232/231 Днепр — Львов

18:09 86/86 Запорожье-1 — Тернополь

18: 09 88/87 Казатин — Ковель

20: 00 234/233 Покровск — Чоп

21: 57 92/96 Лозовая — Пятихатки

23: 26 38/37 Запорожье-1 — Каменское-Пассажирская

Дополнительные эвакуационные рейсы на 12 апреля 2022

Покровск:

10:00 — 240/239 Покровск — Тернополь

14:00 — 241/242 Покровск — Львов

16:30 — 234/233 Покровск — Чоп

17:30 — 225/226 Покровск — Черновцы

Львов:

14:00 — 241/242 Львов — Днепр

22:00 — 274/273 Львов — Полтава Южная

Другие:

06: 00-209/210 Ивано — Франковск — Харьков-Пас.

08:30 — 240/239 Тернополь — Днепр

11:20 — 274/273 Славянск — Львов

11: 30 — 209/210 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск

14:00 — 5501 Новозолотаревка — Лозовая

21: 30 — 236/235 Черновцы — Киев-Пас

23:30 — 234/233 Чоп — Днепр

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Читайте Границу Молдовы и Польши можно пересекать по документам в Дії

Фото: Укрзализныця