С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.
12 апреля поезда по станции Киев будут курсировать по следующему расписанию:
- 02: 00 — 111/112 Харьков-Пас — Львов
- 03: 11-264/263 Киев-Пас — Харьков-Пас
- 04:02 — 21/22 Харьков-Пасс — Трускавец
- 04:10 — 142/141 Львов — Лозовая
- 05:19 — 138/137 Хмельницкий — Лозовая
- 05:38 — 138/137 Лозовая — Хмельницкий
- 06: 40 — 60/58 Чоп — Киев-Пас
- 08:00 — 722 Киев-Пасс — Харьков-Пасс
- 08:30 — 715/716 Киев-Пас — Пшемысль
- 08: 54 — 1/2 Ивано-Франковск — Харьков-Пас
- 12:06 — 45/46 Ужгород — Лозовая
- 12:17 — 885 Киев-Пасс — Ровно
- 14: 07 — 749/750 Киев-Пас — Ивано-Франковск
- 14:07 — 749/75Київ-Пас — Вена
- 14:25 — 769/770 Киев-Пас — Каменец — Подольский
- 15:02 — 55/56 Киев-Пас — Рахов
- 15:05 — 142/141 Лозовая — Львов
- 15:17 — 867 Киев-Пас — Гречаны
- 17:09 — 13/14 Киев-Пас — Солотвино
- 17:42 — 790/789 Киев-Пас — Кропивницкий
- 17:42 — 792/799Київ-Пасс — Кременчуг
- 18:30 — 81/82 Киев-Пасс — Ужгород
- 18: 45 — 264/263 Харьков-Пас — Киев-Пас
- 19:06 — 44/46 Киев-Пасс — Ивано-Франковск
- 19:13 — 67/68 Киев-Пас — Варшава
- 19:13 — 909/910 Киев-Пас — Хелм
- 19:48 — 95/96 Киев-Пас — Рахов
- 20:05 — 29/30 Киев-Пасс — Ужгород
- 20:12 — 49/50 Киев-Пас — Трускавец
- 20:21 — 57/59 Киев-Пас — Ворохта
- 20:21 — 60/56 Киев-Пас — Чоп
- 21:07 — 38/37 Киев-Пасс — Запорожье-1
- 21:15 — 105/106 Киев-Пасс — Одесса-Главная
- 21:22 — 97/98 Киев-Пас — Ковель
- 21: 28-76/76 Киев-Пас-Кривой Рог
- 22:22 — 7/8 Киев-Пас — Черновцы
- 22:27 — 46/46 Лозовая — Ужгород
- 22:37 — 91/92 Киев-Пасс — Львов
- 23: 46 — 771/772 Киев-Пас — Хмельницкий
Рейсы по станции Одесса 12 апреля 2022
- 14: 15 26/25 Одесса-Главная — Рахов
- 18: 13 78/77 Ровно — Ковель
- 18: 22 35/36 Одесса-Главная — Пшемысль
- 18: 22 38/37 Одесса-Главная — Ужгород
- 20:49 136/135 Хмельницкий — Черновцы
- 21: 31 12/11 Одесса-Главная — Львов
- 21:56 54/53 Одесса-Главная — Днепр
- 21: 56 564/563 Одесса-Главная — Кривой Рог
- 22:03 105/106 Одесса-Главная — Киев-Пассажирский
- 22: 25 8/7 Одесса-Главная — Харьков-Пас
- 22: 32 238/237 Одесса-Главная — Ужгород
- 23:28 117/118 Одесса-Главная — Измаил
Рейсы по станции Полтава 12 апреля 2022
Полтава Южная:
- 00: 02 8/7 Харьков-Пас-Одесса-Главная
- 07: 47 8/7 Одесса-Главная-Харьков-Пас
- 10: 41 17/18 Львов-Харьков-Пас
- 14: 15 149/150 Знаменка — Львов
- 17: 41 15/16 Харьков-Пас-Ивано-Франковск
Полтава Киевская:
- 00:04 138/137 Лозовая — Хмельницкий
- 03: 11 264/263 Киев-Пас-Харьков-Пас
- 05:19 138/137 Хмельницкий — Лозовая
- 08: 54 1/2 Ивано-Франковск-Харьков-Пас
- 12: 54 264/263 Харьков-Пас-Киев-Пас
- 19: 25 111/112 Харьков-Пас-Львов
Рейсы по станции Харьков 12 апреля 2022
- 08: 30 753 Харьков-Пас — Львов
- 10: 05 264/263 Харьков-Пас — Киев-Пас
- 11: 00 741 Харьков-Пас — Львов
- 11: 30 229/230 Харьков — Пас-Ужгород
- 12: 06 46/46 Лозовая — Ужгород
- 13: 05 723 Харьков-Пас — Киев-Пас
- 14: 58 15/16 Харьков-Пас — Ивано-Франковск
- 16: 13 111/112 Харьков-Пас — Львов
- 19: 27 795/796 Харьков-Пас — Днепр
- 20: 15 21/22 Харьков-Пас — Трускавец
- 21:26 138/137 Лозовая — Хмельницкий
- 21: 43 8/7 Харьков-Пас — Одесса-Главная
- 22: 40 45/46 Ужгород — Лозовая
Рейсы по станции Винница 12 апреля 2022
- 00: 28 105/106 Киев-Пас-Одесса-Главная
- 00: 58 78/77 Ровно-Ковель
- 02: 35 771/772 Киев-Пас-Хмельницкий
- 03:42 57/59 Ворохта — Киев-Пассажирский
- 03: 42 60/58 Чоп-Киев-Пас
- 03:54 105/106 Одесса-Главная — Киев-Пассажирский
- 04:31 81/82 Ужгород — Киев-Пассажирский
- 04: 42 50/49 Трускавец-Киев-Пас
- 05:46 86/85 Запорожье-1 — Тернополь
- 06: 03 56/55 Рахов — Киев-Пас
- 06: 47 769/770 Каменец — Подольский-Киев-Пас
- 07:53 715/716 Пшемысль — Киев-Пассажирский
- 09:16 138/137 Лозовая — Хмельницкий
- 11:25 715/716 Киев-Пас — Пшемысль
- 16: 41 771/772 Хмельницкий-Киев-Пас
- 17:20 769/770 Киев-Пас — Каменец — Подольский
- 18: 07 55/56 Киев-Пас-Рахов
- 19:42 138/137 Хмельницкий — Лозовая
- 21: 45 81/82 Киев-Пас-Ужгород
- 23:17 49/50 Киев-Пас — Трускавец
- 23: 26 57/59 Киев-Пас-Ворохта
- 23: 26 60/58 — Киев-Пас-Чоп
Рейсы по станции Запорожье 12 апреля 2022
- 12: 20 120/119 Запорожье-1-Львов
- 14: 45 4/3 Запорожье-1 — Львов
- 16:05 86/85 Запорожье-1 — Тернополь
- 16: 05 88/87 Казатин — Ковель
- 21: 38 38/37 Запорожье-1 — Каменское-Пассажирская
Рейсы по станции Днепр на 12 апреля 2022
- 05: 00 38/37 Киев-Пас — Запорожье-1
- 06:23 796/795 Днепр — Лозовая
- 09:27 5/6 Ивано-Франковск — Запорожье-1
- 10: 30 901/902 Днепр — Хелм
- 14: 26 41/42 Днепр — Трускавец
- 16: 39 4/3 Запорожье-1 — Львов
- 17:00 236/235 Покровск — Черновцы
- 17: 00 797 Днепр — Львов
- 17: 30 232/231 Днепр — Львов
- 18:09 86/86 Запорожье-1 — Тернополь
- 18: 09 88/87 Казатин — Ковель
- 20: 00 234/233 Покровск — Чоп
- 21: 57 92/96 Лозовая — Пятихатки
- 23: 26 38/37 Запорожье-1 — Каменское-Пассажирская
Дополнительные эвакуационные рейсы на 12 апреля 2022
Покровск:
- 10:00 — 240/239 Покровск — Тернополь
- 14:00 — 241/242 Покровск — Львов
- 16:30 — 234/233 Покровск — Чоп
- 17:30 — 225/226 Покровск — Черновцы
Львов:
- 14:00 — 241/242 Львов — Днепр
- 22:00 — 274/273 Львов — Полтава Южная
Другие:
- 06: 00-209/210 Ивано — Франковск — Харьков-Пас.
- 08:30 — 240/239 Тернополь — Днепр
- 11:20 — 274/273 Славянск — Львов
- 11: 30 — 209/210 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск
- 14:00 — 5501 Новозолотаревка — Лозовая
- 21: 30 — 236/235 Черновцы — Киев-Пас
- 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр
Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.
Фото: Укрзализныця