Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Харькова на 12 апреля 2022 года. За всеми изменениями в расписании следите на сайте https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Харькова

08: 30 753 Харьков-Пас — Львов

10: 05 264/263 Харьков-Пас — Киев-Пас

11: 00 741 Харьков-Пас — Львов

11: 30 229/230 Харьков — Пас-Ужгород

12: 06 46/46 Лозовая — Ужгород

13: 05 723 Харьков-Пас — Киев-Пас

14: 58 15/16 Харьков-Пас — Ивано-Франковск

16: 13 111/112 Харьков-Пас — Львов

19: 27 795/796 Харьков-Пас — Днепр

20: 15 21/22 Харьков-Пас — Трускавец

21:26 138/137 Лозовая — Хмельницкий

21: 43 8/7 Харьков-Пас — Одесса-Главная

22: 40 45/46 Ужгород — Лозовая

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь.

Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Фото: Укрзализныця