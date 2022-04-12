Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Харькова на 12 апреля 2022 года. За всеми изменениями в расписании следите на сайте https://uz-vezemo.com/.
Расписание поездов из Харькова
- 08: 30 753 Харьков-Пас — Львов
- 10: 05 264/263 Харьков-Пас — Киев-Пас
- 11: 00 741 Харьков-Пас — Львов
- 11: 30 229/230 Харьков — Пас-Ужгород
- 12: 06 46/46 Лозовая — Ужгород
- 13: 05 723 Харьков-Пас — Киев-Пас
- 14: 58 15/16 Харьков-Пас — Ивано-Франковск
- 16: 13 111/112 Харьков-Пас — Львов
- 19: 27 795/796 Харьков-Пас — Днепр
- 20: 15 21/22 Харьков-Пас — Трускавец
- 21:26 138/137 Лозовая — Хмельницкий
- 21: 43 8/7 Харьков-Пас — Одесса-Главная
- 22: 40 45/46 Ужгород — Лозовая
Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.
Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь.
Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.
Фото: Укрзализныця