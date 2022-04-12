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Факты / Украина / Общество

Эвакуационные поезда из Харькова — расписание и рейсы на 12 апреля 2022 года

Юля Захарченко редактор ленты
поїзд

Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Харькова на 12 апреля 2022 года. За всеми изменениями в расписании следите на сайте https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Харькова

  • 08: 30 753 Харьков-Пас — Львов
  • 10: 05 264/263 Харьков-Пас — Киев-Пас
  • 11: 00 741 Харьков-Пас — Львов
  • 11: 30 229/230 Харьков — Пас-Ужгород
  • 12: 06 46/46 Лозовая — Ужгород
  • 13: 05 723 Харьков-Пас — Киев-Пас
  • 14: 58 15/16 Харьков-Пас — Ивано-Франковск
  • 16: 13 111/112 Харьков-Пас — Львов
  • 19: 27 795/796 Харьков-Пас — Днепр
  • 20: 15 21/22 Харьков-Пас — Трускавец
  • 21:26 138/137 Лозовая — Хмельницкий
  • 21: 43 8/7 Харьков-Пас — Одесса-Главная
  • 22: 40 45/46 Ужгород — Лозовая

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь.

Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Читайте
Эвакуационные поезда на 12 апреля 2022: направления и расписание рейсов

Фото: Укрзализныця

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