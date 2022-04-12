В Луганской области морги переполнены телами умерших и погибших. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

– Тела лежат также в подвалах. Хранить их невозможно, так что в тихие перерывы от обстрелов волонтеры и работники коммунальных служб прячут тела в новых местах. Все кладбища находятся не в пределах городов, из-за обстрелов захоронения там невозможны, — рассказал он.

Глава ОВА отметил, что в Северодонецке военно-гражданская администрация организовала новое место захоронения в относительно безопасном месте. Ямы роют трактором и систематизируют могилы в реестр.

— Каждого погибшего или умершего естественным путем хоронят в отдельной могиле, за 48 дней войны — около 400 захоронений. Большинство опознаны. В Лисичанске также организовано новое место для захоронений. Погибших и умерших хоронят в братских могилах, — сообщил председатель ОВА.

По словам Гайдая, сложная ситуация с похоронами убитых в Попасной и Рубежном. Из-за частичной оккупации городов российской армией вывоз тел невозможен, поэтому захоронения совершают сами жители во дворах жилых секторов.

— Из-за обстрелов в определенных районах тела остаются лежать на улицах. Там, куда есть доступ, тела собирают и перевозят к пригородным кладбищам. Хоронят в спецпакетах, на табличках пишут как можно больше информации о человеке. Придет время, и мы обязательно все сделаем по-человечески, – добавил он.