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Факты / Украина / Общество

Оккупанты продолжают блокировать колонну автобусов из Запорожья — Верещук

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
евакуаційні автобуси

Во вторник, 12 апреля, благодаря гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 2 671 человека. О результатах сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2 343 человека. Из них:

  • 208 человек – мариупольцы;
  • 2 135 человек – жители городов Запорожской области (Роды, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).

Колонны автобусов, выехавших из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, оккупационные войска продолжают блокировать на блокпосте в Васильевке.

Верещук отметила, что они ищут возможности для разблокирования проезда автобусов разными путями.

Кроме того, из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная Луганской области удалось эвакуировать 328 человек.

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