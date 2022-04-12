Во вторник, 12 апреля, благодаря гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 2 671 человека. О результатах сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2 343 человека. Из них:

208 человек – мариупольцы;

2 135 человек – жители городов Запорожской области (Роды, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).

Колонны автобусов, выехавших из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, оккупационные войска продолжают блокировать на блокпосте в Васильевке.

Верещук отметила, что они ищут возможности для разблокирования проезда автобусов разными путями.

Кроме того, из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная Луганской области удалось эвакуировать 328 человек.