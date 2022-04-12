Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что сейчас открыто уже 5,8 тыс. расследований военных преступлений в Украине.

Об этом прокурор заявила во время интервью CNN.

Венедиктова рассказала, что неоднократно посещала Бучу, где видела братские захоронения мирных жителей.

— Мы еще эксгумируем трупы из братской могилы. Собственно, то, что мы сейчас видим, мы видим ужасы войны, много военных преступлений, на самом деле, это не только военные преступления. Теперь мы можем сказать, что это преступления против человечества, — сказала Венедиктова.

Во время интервью Венедиктовой зачитали отчет прокуратуры в котором отмечалось, что с начала полномасштабной войны в Украине погибло 183 ребенка, более 342 получили ранения.

Однако генпрокурор назвала эти данные неверными, поскольку они не учитывают погибших в Мариуполе и других оккупированных врагом территориях.

Генпрокурор также объяснила, как ведется расследование преступлений в Мариуполе, поскольку эта территория все еще находится под контролем России, в том числе как прокуратура получает информацию от лиц, которые смогли эвакуироваться.

— Мы начали вести общее дело. Мы не знаем конкретных фактов. Но обычный случай, например, бомба в роддоме в Мариуполе или драмтеатре в Мариуполе, дела по ним уже открыты. У нас есть некоторые беженцев, люди, которые смогли эвакуироваться из Мариуполя. Мы получили некоторые факты от свидетелей, — сказала она.

Венедиктова заявила, что они проводят расследование в соответствии с международным правом и в настоящее время имеют более 500 подозреваемых, включая ведущих политиков, высших военных и ведущих российских пропагандистов, которые, по их мнению, начали и продолжают эту войну.

— Мы понимаем, что в РФ сейчас три человека находятся под функциональной неприкосновенностью — президент, когда он еще президент, министр иностранных дел и премьер-министр. Это правило, — заметила она.

По словам генпрокурора, вполне возможно привлечь их к ответственности с помощью инструментов международных уголовных судов.

Напоминаем, в прошлом месяце Международный уголовный суд официально начал расследование ситуации в Украине.

Главный прокурор МУС приезжал в Украину для расследования, а посольство США в Киеве в первые дни войны утверждало, что конкретные нападения России являются военными преступлениями.