Житомирская трасса: на следующей неделе открывается проезд возле Стоянки

На Житомирской трассе, одной из основных транспортных артерий страны, дорожники продолжают работать над восстановлением критически важного логистического маршрута. На следующей неделе будет открыт проезд по временной переправе через реку Ирпень вблизи села Стоянка.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Мост возле Стоянки на этой трассе был разрушен еще в первые дни войны, таким образом было отрезано транспортное сообщение с Киевом.

— На сегодняшний день была устроена переправа через реку Ирпень из железных балок, земляная насыпь и щебеночное основание. В начале следующей недели планируем открыть временный проезд для возобновления движения транспорта, — написал Кубраков.

Восстановительные работы на Житомирской трассе ведутся почти неделю: ее убирают, расчищают от изуродованных автомобилей и техники.

Параллельно дорожники демонтируют разрушенный мост.

Напомним, ранее Кубраков сообщил о том, что в ближайшее время будут построены две временные переправы на дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов, возле сел Смолин и Якубовка.