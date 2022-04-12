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Факты / Украина / Общество

Изменились детали прохождения военной службы в ВСУ — указ президента

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
зеленський закон

11 апреля вступил в силу Указ президента Украины О внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины.

Соответствующее решение было опубликовано на сайте президента Украины.

В частности, в указе отмечается, что в период военного положения первичное воинское звание сержантского и старшинского состава может быть присвоено лицам рядового состава, которые имеют боевой опыт и не получили подготовки соответствующего уровня.

Делают это с целью оперативного доукомплектования военнослужащими должностей сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины.

Также в указе отмечается, что военнослужащие, которые имеют боевой опыт, однако не получили подготовки соответствующего уровня в высших военных учебных заведениях, учебных или военных частях, могут назначаться на должности сержантского и старшинского состава.

Также эти лица могут быть повышены до звания старшего сержанта включительно, с одновременным присвоением первичного воинского звания сержантского и старшинского состава и с последующим направлением на обучение в сроки, определяемые Министерством обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня публикации.

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Фото: Офис президента

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